Moreno inicia su campaña contra el cupo catalán: "Hemos llegado al tope financiero"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pronunciado este miércoles un discurso pesimista ante las organizaciones del tercer sector. Moreno ha recibido en el Palacio de San Telmo al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, Cermi y, en plena elaboración del Presupuesto 2025 no les ha prometido más inversiones ni transferencias sino más bien todo lo contrario: "Hemos llegado al tope financiero en sanidad, educación y servicios sociales", les ha dicho.

El presidente andaluz ha explicado que se trata de un mensaje "realista" por la infrafinaciación de 1.500 millones de euros que tiene la comunidad andaluza y ha detallado la situación económica de las arcas públicas. Así, ha afirmado que Andalucía no tiene capacidad de deuda si el Ministerio de Hacienda no lo autoriza, que el modelo de financiación autonómica no responde a las necesidades y la población, y que sufren "clarísimos agravios comparativos" con otros territorios.

Hay que encuadrar estas declaraciones de Moreno en la estrategia del Gobierno andaluz de explicar con detalle y a todos los sectores sociales, empresariales y políticos lo que supone en términos económicos la implantación del concierto catalán para las arcas andaluzas y el actual modelo de financiación autonómica es la primera pieza que hay que cambiar en el nuevo reparto de los recursos financieros del Estado para las comunidades autónomas.

En este sentido, ha dicho que hay comunidades autónomas que sí reciben el 50% del Estado para sufragar los servicios sociales y la dependencia, compromiso que está establecido en la Ley de Dependencia pero que no se ha cumplido hasta ahora, al menos en Andalucía, donde las arcas autonómicas sufragan el 80% de la dependencia frente al 20% que aportan las transferencias del Estado. Y en este caso se ha referido al acuerdo firmado entre el Gobierno y en PNV para que en el País Vasco sí se sufraguen estos servicios al 50%.

A los representantes de Cermi les ha prometido una mejora en la gestión pero advirtiendo que el margen económico es "muy limitado". Ha señalado que Andalucía dedica casi el 50 por ciento de su presupuesto a esos servicios y que el resto de consejerías han tenido que bajar su capacidad de ejecución para afrontar esos recursos, por lo que no se podrá avanzar si no hay un "compromiso" por parte del Gobierno central en materia de financiación.

Por ello, ha pedido a la sociedad y a los colectivos que dirijan la "llamada de atención" a quien tiene más recursos, porque si no "difícilmente" se podrán cumplir algunos objetivos que se han marcado las organizaciones sociales.

Mensaje molesto

Las palabras del presidente andaluz no han sido improvisadas ni mucho menos. Por eso ha afirmado que es consciente de que este mensaje puede "molestar" a algunas organizaciones, pero ha dicho que tiene que ser "realista" y decir lo que ocurre, también ante los medios de comunicación. "Cuando uno tiene gestión por delante tiene que ser consciente de sus posibilidades y limitaciones", ha manifestado.

Sin embargo, ha garantizado el diálogo "al cien por cien" con las organizaciones. Ha resaltado el "esfuerzo" que ha hecho el Gobierno andaluz en cinco años, por ejemplo con una subida del 24 por ciento en el precio de la hora de ayuda a domicilio o las más de 4.500 plazas nuevas residenciales y en centros de día. Asimismo, Moreno ha subrayado la importancia de estas entidades, que llegan "donde no puede llegar la administración".

La presidenta de CERMI Andalucía, Marta Castillo, en el inicio de su intervención en la reunión, ha admitido que se han quedado "bastantes tristes y preocupados" ante estas manifestaciones, según la Agencia EFE