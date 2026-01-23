¿Nevará este fin de semana en Andalucía? Estas son las zonas en las que se espera nieve

La borrasca Ingrid continúa cobrando fuerza en Andalucía. A lo largo del fin de semana, las precipitaciones en forma de lluvia y de nieve serán las claras protagonistas, así como también el importante temporal marítimo que se extiende desde el Atlántico hasta el Mediterráneo. En consecuencia, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado sendos avisos en diferentes puntos de la comunidad, tanto por los posibles riesgos costeros como por el viento o las nevadas previstas para los próximos días.

La situación de inestabilidad se mantendrá, al menos, hasta el domingo. De momento, la madrugada de este viernes 22 de enero ha estado marcada por lluvias localmente fuertes en el área del Estrecho y, a lo largo de la jornada, se esperan nevadas a partir de los 1.200 metros en las sierras orientales. A este escenario se suman las rachas de viento muy fuertes, especialmente en puntos del litoral y en cotas altas de la vertiente mediterránea.

Los avisos amarillos afectan a la costa de Huelva, Cádiz y Granada, así como al Estrecho, el levante almeriense y el valle del Almanzora y Los Vélez (Almería). También se mantienen activos en el interior de la provincia granadina (Guadix y Baza) o en la región jiennense de Cazorla y Segura, zonas en la que podría nevar por encima de los 1.000 o los 800 metros, respectivamente. En ambos casos, los avisos se extienden hasta el día siguiente.

¿En qué zonas de Andalucía va a nevar?

En cuanto a la nieve, los modelos meteorológicos sitúan los principales acumulados en áreas de montaña, con especial incidencia en las sierras orientales andaluzas. Durante este mismo viernes, como hemos visto, se concentrarán en cotas medias y altas, mientras que de cara a las próximas jornadas podrían ir bajando y extendiéndose a otros puntos del interior, conforme avance la actual borrasca.

Los avisos de la Aemet se extienden hasta las 11:59 horas del sábado 24 de enero. De acuerdo con sus previsiones, se esperan acumulados de 2 cm en 24 horas, por encima de los 1.000 metros en la región granadina de Guadix y Baza. Es el caso de localidades como Guadix, Beas de Guadix o Albuñán, donde existe una probabilidad de nevada en torno al 60% - 65%, más elevada en las primeras horas del día.

Además, el sábado baja la cota de nieve hasta los 700 - 800 metros en el mismo espacio geográfico. Más profunda será la situación en Jaén, provincia en la que se esperan acumulados de 5 cm en 24 horas, por encima de los 800 metros de altitud. La zona más afectada es la de Cazorla y Segura, con probabilidades que oscilan en torno al 40% - 70%. Será especialmente en Santiago de la Espada o puntos altos como el Puerto de las Palomas donde más pueda nevar.

Avisos por riesgo costero y de viento en Andalucía

Los avisos por nevadas continúan el domingo 25 de enero solo en la región de Cazorla y Segura (Jaén), hasta el mediodía. Mientras tanto, la Aemet mantiene la prevención ante los posibles riesgos costeros o de viento durante todo el fin de semana. Para el sábado 24, se han activado los avisos naranja (peligro importante) en el levante almeriense, así como también en la zona de costa de Almería capital y Poniente. Esto se debe a las fuertes rachas de viento previstas, de 60 a 70 km/h, y a las olas de tres a cuatro metros.

Mientras tanto, en el litoral gaditano y la zona del Estrecho se podrían alcanzar ocasionalmente los 74 km/h; al tiempo que la costa granadina muestra un aviso amarillo por los vientos de 50 a 60 km/h; aunque más fuertes serán en el interior de Almería (80 km/h). El domingo 25, se desactivan los avisos en Cádiz y se activan en la región malagueña de Sol y Guadalhorce o la Axarquía.