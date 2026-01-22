Así afecta la borrasca Ingrid a la provincia de Sevilla: lluvia, viento y descenso térmico en estas zonas

La borrasca Ingrid avanzará con fuerza por la Península Ibérica este jueves 22 de enero y traerá consigo lluvia, nieve y un importante temporal marítimo a Andalucía. En consecuencia, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado diversos avisos por viento y nevadas en la comunidad. La provincia de Sevilla se mantiene al margen de ellos, aunque muestra un panorama inestable con precipitaciones más probables e intensas por la tarde. De acuerdo con los datos de la Aemet, así permanecerá hasta la próxima semana.

Por el momento, la probabilidad de lluvias en la provincia es del 100% y las temperaturas mínimas ascienden ligeramente, rozando los 2ºC en Alanís, 4ºC en Guadalcanal o 7ºC en la capital hispalense y Écija. Mientras tanto, las máximas se mantienen sin cambios, en torno a los 14ºC - 16ºC en localidades como Lebrija o Morón de la Frontera. La inestabilidad comenzará a acentuarse a partir del viernes 23 de enero, cuando la cota de nieve se sitúe en torno a los 800 metros de altitud y la lluvia venga acompañada de posibles tormentas.

¿Qué tiempo hará este fin de semana en Sevilla?

El viernes 23 de enero se presenta con "intervalos nubosos" y "precipitaciones más probables e intensas por la tarde". Además, durante esta jornada, las máximas van en aumento hasta llegar a los 17ºC de Sevilla. Según la Aemet, la inestabilidad se desplaza de oeste a este, con más probabilidades de lluvia desde el mediodía en la capital y localidades aledañas; y, a partir de las 18:00 horas, en zonas del extremo oriental, como Écija, Pedrera o Estepa.

Durante esta misma jornada, se esperan vientos de componente oeste, que irán de flojos a moderados, con rachas más intensas en el este (40 km/h en Estepa, Osuna o Utrera). Mientras tanto, la cota de nieve se sitúa entonces en los 800 metros de altitud, por lo que podría nevar en zonas de la Sierra Sur por encima de ese umbral como el Pico del Terril, a 1.129 metros de altura. Esta situación se acentúa el sábado 24 con un descenso generalizado de las temperaturas: 0ºC - 8ºC en Cazalla de la Sierra; 1ºC - 7ºC en Alanís; o 6ºC - 13ºC en la capital hispalense.

¿Hasta cuándo lloverá en Sevilla?

Este panorama lluvioso continuará en la provincia durante la jornada del domingo 25 y se extenderá al menos hasta el miércoles 28; momento al que llegan las previsiones de la Aemet. Por su parte, el portal web de ElTiempo.es, que muestra las previsiones para los próximos 14 días, revela una pequeña tregua el viernes 30 en Sevilla, aunque después vuelve a llover. Por lo tanto, los modelos meteorológicos apuntan a unas semanas marcadas por la lluvia de manera generalizada.

En términos generales, la borrasca Ingrid causará a partir de este viernes 23 "un intenso temporal marítimo, vientos fuertes, lluvias abundantes y, además, nevadas en cotas bajas en amplias zonas de la Península Ibérica". Así, los avisos permanecen activos en todo el litoral gaditano, la zona del Estrecho, la costa granadina y el levante almeriense, así como también en la región de Cazorla y Segura (Jaén) debido a la posibilidad de nevadas, y en el interior de Granada y Almería, tanto por nevadas como por viento. Es aconsejable permanecer atento a la actualidad meteorológica y, sobre todo, tomar las precauciones oportunas antes de iniciar desplazamientos.