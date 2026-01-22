La borrasca Ingrid activa los avisos por viento, nevadas y temporal marítimo este fin de semana en Andalucía: estas son las provincias más afectadas

La borrasca Ingrid profundizará rápidamente este jueves 22 en la península y traerá consigo precipitaciones en forma de lluvia y de nieve, así como un importante temporal marítimo a Andalucía. "La combinación con el anticiclón en el entorno de Azores hará que se establezca un intenso flujo del noroeste, arrastrando una masa húmeda de origen polar a la fachada atlántica peninsular", informa Aemet. En consecuencia, se han activado sendos avisos por viento y nevadas en la comunidad.

Durante esta jornada, los frentes asociados a Ingrid comenzarán a afectar durante la tarde a la vertiente atlántica, donde se esperan lluvias en general moderadas, con acumulaciones destacadas en el entorno del Estrecho. La cota de nieve se situará en los 1100-1200 metros, con aviso amarillo en Guadix y Baza por acumulaciones de 2 centímetros por encima de los 1200-1300 metros. En cuanto a las temperaturas, las máximas se mantienen entre los 11ºC de Jaén y los 17ºC de Almería.

El viento será flojo a moderado de poniente en el interior y moderado a fuerte en el litoral, con rachas ocasionalmente muy fuertes en el litoral mediteráneo y zonas altas orientales. En este sentido, Sierra Nevada y Alpujarras, la Costa granadina y la provincia de Almería se encuentran en aviso amarillo por rachas de hasta 80 km/h. En el litoral, el Poniente almeriense entra en aviso naranja por vientos de hasta 75 km/h y olas de 4 metros, si bien irá perdiendo intensidad durante la segunda mitad del día.

Viernes 23: Ingrid traerá lluvias al Estrecho y nevadas a las sierras del noreste

El viernes 23 será uno de los días álgidos del temporal, debido al acercamiento de Ingrid. En Andalucía predominarán los cielos con intervalos nubosos, con precipitaciones débiles a moeradas generalizadas. De nuevo, las lluvias podrán ser especialmente fuertes y persistentes en la zona del Estrecho. En cambio, en el tercio oriental se activan los avisos amarillo por nevadas a partir de la tarde, con acumulaciones de 5 centímetros en las sierras de Cazorla y Segura y de 2 centímetros en Guadix y Baza, por encima de los 1200 metros.

Las temperaturas irán en ligero descenso, con máximas de 14ºC en Córdoba o 16ºC en Cádiz, y heladas débiles en las sierras orientales. En cuanto al viento, se prevé un empeoramiento del estado de la mar, con avisos amarillos en el litoral de Cádiz, que se unen a los de las costas de Granada y Almería. Las rachas podrán ser ocasionalmente muy fuertes en el litoral mediterráneo y zonas altas del interior oriental, de hasta 70 km/h en el Valle del Almanzora y Los Vélez, bajo aviso amarillo.

Sábado 24: caen las temperaturas y se generaliza el temporal marítimo

Durante el sábado 24, la península continuará bajo la influencia de "una masa de aire húmeda de origen polar", que dejará precipitaciones débiles generalizadas, de intensidad moderada en las Béticas y el extremo suroccidental. Tampoco se descarta la formación de tormentas ocasionales con granizo en la vertiente mediterránea. En paralelo, continúan las nevadas en las sierras del noreste, con espesores de hasta 5 centímetros por encima de los 1000 metros, con la cota descendiendo hasta los 800-900 metros.

Las temperaturas descenderán, de forma localmente notable en la vertiente mediterránea, con máximas de 14ºC en Málaga o de tan solo 6ºC en Granada y heladas débiles a moderadas en el interior oriental. Los avisos por temporal marítimo se extenderán prácticamente a todo litoral, con mar combinada en el Estrecho y rachas de hasta 75 km/h, con olas de 4 metros, en el Mediterráneo oriental.

Domingo 25: remite el temporal de viento y de nieve

A partir del domingo 25, se espera que el flujo atlántico se debilite y amaine el temporal marítimo. Asimismo, se prevé que la masa de aire polar se retire a lo largo del día, con ascensos progresivos en la cota de nieve. No obstante, una jornada más lloverá de forma generalizada, con mayor intensidad en las Béticas y durante la primera mitad del día. Finalizado este episodio de gran impacto, los primeros pronósticos avanzan el paso de nuevos frentes, al menos, hasta el miércoles 28 de enero.

Las máximas ascenderán de forman otable en la mitas occidental, con 17ºC en Sevilla o 16ºC en Huelva. Soplará viento flojo a moderado de poniente en el interior y moderado a fuerte en el litoral, con rachas muy fuertes en el extremo oriental y el litoral mediterráneo.