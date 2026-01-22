Estas son las horas a las que se esperan lluvias en Sevilla este jueves

El tiempo en Sevilla estará marcado por la lluvia en la jornada del jueves

La inestabilidad meteorológica regresó a Sevilla durante la jornada del miércoles, cuando un primer frente atlántico atravesó la capital hispalense dejando precipitaciones, especialmente concentradas en las primeras horas de la tarde. Este episodio ha sido solo el preludio de un escenario más adverso que marcará los próximos días.

Desde este jueves, Sevilla comienza a verse afectada por la borrasca Ingrid, un sistema de carácter profundo que se situará en el Atlántico y que será responsable de un empeoramiento generalizado del tiempo tanto hoy como durante el fin de semana.

Este centro de bajas presiones enviará sucesivas bandas de inestabilidad, acompañadas de lluvias y rachas de viento, dejando los mayores acumulados en Galicia, Extremadura y el oeste de Andalucía, donde se encuadra la provincia de Sevilla.

Previsión de lluvias para este jueves en Sevilla

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la probabilidad de precipitación será del 80% entre las 12:00 y las 18:00 horas, aumentando hasta el 100% entre las 18:00 y las 24:00 horas. A partir de las 13:00 horas, se esperan cielos muy nubosos, con un progresivo aumento de la actividad lluviosa conforme avance la tarde.

Predicción de lluvia por horas este jueves en Sevilla / Aemet

En cuanto a los acumulados previstos, las precipitaciones harán acto de presencia de forma más significativa desde última hora del día. Se estiman 0,4 litros por metro cuadrado a las 18:00 horas, 0,8 l/m² a las 19:00, 0,7 l/m² a las 20:00, 0,6 l/m² a las 21:00, alcanzando 1 l/m² a las 22:00 horas. La intensidad aumentará de cara a la noche, con 2 l/m² a las 23:00 horas y hasta 4 litros por metro cuadrado a partir de la medianoche, ya en la madrugada del viernes.

Las temperaturas serán más suaves que en jornadas anteriores, con valores previstos para este jueves de 7 grados de mínima y 16 de máxima.

Evolución del fin de semana

Previsión del tiempo en Sevilla durante el cuarto fin de semana de enero / Aemet

De cara al fin de semana, la inestabilidad se mantendrá. El viernes presenta una probabilidad de lluvia del 100%, mientras que el sábado descenderá al 75% y el domingo al 45%. Las temperaturas se mantendrán en registros similares, confirmando un ambiente fresco y marcado por el paso de la borrasca.