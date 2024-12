Nuevo manifiesto de críticos del PSOE en Málaga

Un grupo de ex dirigentes y militantes socialistas ha suscrito un manifiesto en Málaga con el que solicitan el relevo de la dirección de Juan Espadas al frente del PSOE de Andalucía, así como el del secretario provincial en el próximo congreso regional. El manifiesto lo firman el ex presidente de la Diputación Salvador Pendón y el ex alcalde de Ojén José Antonio Gómez Sánchez. Estos críticos se asocian en Reconstrucción Socialista, ligada a Luis Ángel Hierro.

Este último compitió con Daniel Pérez por la secretaría malagueña y no ganó, pero obtuvo el 20% de los votos. Le siguen Joaquín Gosálvez Castillo, ex delegado de las Juventudes Socialistas, Emilio Fernández Orera, que fue secretario de Organización del PSOE de Gaucín, Gloria Fernández Vázquez, ex presidenta del PSOE de Fuengirola, Francisco Medina Pendón, ex secretario de Protección del Patrimonio de la Ejecutiva de Málaga, Mar Sánchez Contreras, ex secretaria de Asuntos Sociales del PSOE de Estepona y Javier Ortiz Carrasco, ex alcalde de Benalmádena.

"Tras cuatro derrotas electorales y la incapacidad de la dirección del partido de revertir la tendencia, es hora de abrir un proceso de autocrítica, de auténtica reflexión y de cambio", se indica en el manifiesto.