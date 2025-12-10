Nuevos requisitos para los interinos de la Administración de Justicia en Andalucía

El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que se regulan los procedimientos de selección, nombramiento y cese de personal funcionario interino de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia en Andalucía. Un texto que sustituye al anterior, de hace diez años, y que agiliza la constitución de las bolsas de personal interino y el llamamiento a profesionales para cubrir bajas, plazas de refuerzo y vacantes en los órganos judiciales y médicos forenses. El nuevo sistema permitirá a los aspirantes incorporar sus méritos de forma permanente y telemática, y, en el caso de los interinos sin experiencia previa suficiente -que deben pasar un periodo de prácticas-, se podrá exigir una formación obligatoria sobre el sistema de gestión procesal.

Se establece la obligatoriedad de presentar las solicitudes y la documentación acreditativa de requisitos y méritos de forma telemática. En coordinación con la Agencia Digital de Andalucía, se trabaja en la creación de un currículum digital en el que la documentación presentada quedará guardada de forma que los interinos no tengan que presentarla cada vez que se abra la bolsa y podrán incorporar nuevos méritos de forma permanente. En este sentido, los méritos baremados en la anterior bolsa de 2019 se transferirán automáticamente a este currículum digital.

Las principales novedades

Hay muchas novedades. En primer lugar, las listas de admitidos y excluidos se publicarán junto a la baremación provisional de las solicitudes; además, la convocatoria de las bolsas se realizará en el plazo máximo de tres meses desde la finalización de los procesos selectivos de acceso y el decreto fija un plazo máximo de seis meses desde que se inicia el procedimiento hasta la publicación de las listas definitivas ordenadas con los méritos baremados.

Cada provincia dispondrá de una bolsa de trabajo para cada uno de los cuerpos generales de la Administración de Justicia (Gestión Procesal, Tramitación Procesal y Auxilio Judicial) y otra para el Cuerpo Especial de Médicos Forenses. Cada bolsa incluirá una reserva del 10% de vacantes para cubrir entre personas con discapacidad; habrá también una Comisión de Valoración provincial para todas las bolsas. Los criterios para la selección y ordenación de las solicitudes se han negociado con los sindicatos integrantes de la Mesa Sectorial de Justicia (CSIF, STAJ, SPJ-USO, UGT y CCOO).

Los requisitos

Para formar parte de la bolsa del Cuerpo de Médicos Forenses se exige el Grado o Licenciatura en Medicina o equivalente y haberse presentado a alguna convocatoria de ese cuerpo o tener un año de servicio. Para las de los distintos cuerpos de funcionarios de Justicia se exige una titulación universitaria, en el caso de los gestores procesales; Bachillerato o Formación Profesional, en el caso de los tramitadores; y el título de ESO en el cuerpo de Auxilio Judicial. También es necesario al menos un año de servicio o haber superado algún ejercicio de la convocatoria a ese cuerpo.

En el caso de los aspirantes admitidos en la bolsa con menos de tres meses de servicio (o un mes en el caso del cuerpo de Auxilio Judicial) tendrán la consideración de interinos en prácticas durante tres meses (uno en el caso de Auxilio Judicial) en los que recibirán la remuneración correspondiente a su cuerpo, si bien el decreto incorpora la posibilidad de realizar durante este periodo una formación sobre el sistema de gestión procesal que conllevará la superación de unas pruebas. La experiencia contará hasta 90 puntos, la superación de pruebas selectivas hasta un máximo de 64 puntos, las titulaciones hasta 23 puntos y la formación específica en los hasta otros 23 puntos. Los aspirantes podrán solicitar su inclusión en más de una bolsa y provincia, si bien una vez publicados los listados definitivos en la web de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública dispondrán de diez días hábiles para optar por una de ellas, ya que sólo se podrá permanecer en una bolsa de uno de los cuerpos en una provincia. En caso de no realizar esa elección, se le mantendrá de oficio en aquella en la que tenga mejor posición y causará baja en el resto.