Andalucía comienza a transformar su administración pública para acercarla al ciudadano

La Junta de Andalucía ha dado un paso "histórico" hacia la modernización de su administración pública. El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha firmado este martes un Acuerdo para el Empleo Público con los sindicatos que supondrá una profunda transformación del sistema administrativo autonómico, beneficiando a unos 70.000 empleados públicos y, por extensión, a los casi 9 millones de andaluces. El pacto contempla una inversión de 250 millones de euros durante los próximos cinco años. Moreno ha estado acompañado por representantes de CSIF, UGT y CCOO para la firma de este acuerdo que mejorará las condiciones laborales y salariales de aproximadamente 70.000 empleados de la administración general y 10.000 del sector de justicia. Este pacto busca "marcar un antes y un después" en la relación entre la administración andaluza y sus ciudadanos, haciéndola "mucho más útil y accesible", según ha declarado el presidente.

El acuerdo, el primero de carácter global que alcanza el Gobierno andaluz desde 2006 y el primero negociado con todos los sindicatos con representación tanto en la mesa general como en las sectoriales, pretende consolidar y acelerar la modernización de la administración pública hacia un modelo más eficaz, ágil y orientado a la ciudadanía. Moreno ha subrayado que esta transformación responde a la necesidad de adaptar los servicios públicos a las demandas actuales, haciéndolos "de calidad, humanizados y ágiles".

El pacto contempla varias medidas revolucionarias para la administración pública andaluza. Entre ellas destaca la implantación real de la carrera profesional y del sistema de evaluación del desempeño, un instrumento que permitirá reconocer de forma objetiva y transparente el mérito, la dedicación y la excelencia de los empleados públicos andaluces.

Otra de las medidas clave es la modernización del sistema retributivo, que incluye la progresiva sustitución del complemento específico por un nuevo complemento de puesto más claro y homogéneo, vinculado a criterios de responsabilidad, dedicación y dificultad técnica. Este cambio pretende eliminar desigualdades históricas y reforzar la coherencia interna del modelo salarial, situando a los empleados públicos andaluces en la media salarial de las Administraciones Públicas españolas.

El acuerdo también incluye el compromiso de culminar el VII Convenio Colectivo, firmado originalmente en 2002, para dotar al personal laboral de un marco actualizado que incorpore los requisitos de la Ley de Función Pública. Este nuevo marco reforzará ámbitos esenciales como la igualdad, la salud laboral, la corresponsabilidad y el desarrollo profesional de los trabajadores.

Uno de los objetivos principales del acuerdo es reducir de manera sostenida la temporalidad estructural en la administración andaluza, situándola por debajo del 8% mediante una programación plurianual de ofertas de empleo público. Para lograrlo, se implementará un modelo estable de cobertura de vacantes y mecanismos de control que eviten el abuso en la duración temporal de los contratos y nombramientos. Esta medida responde a una demanda histórica tanto de los sindicatos como de los propios trabajadores temporales, que llevan años reclamando mayor estabilidad laboral. La reducción de la temporalidad no solo mejorará las condiciones de los empleados, sino que también repercutirá positivamente en la calidad de los servicios prestados a la ciudadanía, al contar con personal más estable y experimentado.

Reacciones sindicales

Los representantes sindicales han mostrado su satisfacción por la firma del acuerdo, aunque con matices diferentes. Manuel Moreno, de CSIF, ha reconocido el trabajo de los empleados públicos andaluces y ha considerado que el objetivo del acuerdo es defender sus derechos laborales "para unos servicios de mayor calidad". No obstante, ha advertido que su sindicato estará "vigilante" para asegurar el cumplimiento de lo pactado.

Por su parte, José Pelayo Galindo, representante de CCOO, ha destacado la importancia del acuerdo como fruto de "múltiples movilizaciones", señalando que tras un largo periodo de "negociaciones duras pero leales" entre las partes, finalmente se ha dado luz a un pacto que beneficiará tanto a los empleados públicos como a los ciudadanos andaluces.

Antonio Tirado, de UGT, ha calificado el acuerdo como "magnífico" y ha felicitado tanto a los empleados de la administración como a los ciudadanos. Ha reconocido que no ha sido un trabajo fácil sino "muy trabajado y con mucho sacrificio", pero que finalmente mejorará las condiciones laborales de los funcionarios y del personal laboral de la Junta de Andalucía.