Óscar Puente: "Es un accidente raro, muy raro"

"Es raro, muy raro". El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado que aún no se conocen las causas del accidente de tren en Adamuz, aunque ha afirmado que es "tremendamente raro" ya que el siniestro se ha producido en una recta, el tren era relativamente nuevo y la vía había sido renovada en ese punto recientemente.

"Es verdaderamente extraño. Realmente, todos los expertos en materia ferroviaria que han estado aquí y que están en este centro y los que hemos podido consultar están tremendamente extrañados del accidente porque como les digo es muy raro", ha explicado el ministro en una comparecencia ante la prensa en el centro de Adif en Madrid.

El ministro ha explicado que la vía fue renovada en mayo, el lugar del siniestro era una recta y el tren Iryo que ha descarrillado es "relativamente nuevo" porque no llega a cuatro años. El accidente se produjo cuando un tren de la compañía Iryo descarriló y chocó contra otro tren que circulaba en la vía contigua, un Alvia de Renfe, cuyo maquinista es uno de los fallecidos en el accidente.

El Iryo, que había salido de Málaga a las 18.40 horas con destino a Puerta de Atocha con 317 personas, descarriló sus tres últimos vagones a las 19.45 horas e invadió la vía opuesta, por la que en ese mismo momento circulaba otro convoy de Renfe con origen Madrid y destino a Huelva, que también ha descarrilado.