Así que pasen veinticinco años en veinticinco actos andaluces

Luces y sombras, acción y sosiego y el diálogo, los diálogos. La historia del primer cuarto de siglo cabe en un volumen que pretende ser un “archivo de bolsillo”, la vuelta al mundo en veinticinco actos, veinticinco andaluces que han sido protagonistas y espectadores de una realidad convulsa y vertiginosa. El entero guion del siglo XXI, de lo que va de él, que ha sido representado por veinticinco charlas sosegadas y un director.

El periodista y escritor Manuel Bellido presentó ayer en la sede sevillana de la Fundación Cajasol el libro 25 de 25. Conversaciones sobre el primer cuarto del siglo XXI (Fundación José Manuel Lara), un volumen que trata de “dar luz” al curso de la historia por medio de la exploración de la experiencia y el análisis de los entrevistados, un “sintético manual de memoria histórica”, según las palabras de Bellido ayer, con sus ganadores y perdedores, como sucede en todas las historias, en todas las funciones y representaciones.

Es lo que ha dado de sí este primer cuarto de siglo: desde el nacimiento de internet a la completa mediación de las nuevas tecnologías, desde la globalización al terrorismo yihadista, con la crisis financiera, la pandemia, la invasión de Ucrania o el progresivo multilateralismo como hitos en el mundo; desde el proceso sucesorio de la Monarquía al conflicto del independentismo catalán, en el país, o la aprobación del Estatuto de Andalucía como acontecimiento político regional. Sacando la punta, en la postura de “observadores partícipes”, figuran en el libro los cuatro últimos presidentes de la Junta, incluido el actual (Juanma Moreno, Susana Díaz, José Antonio Griñán y Manuel Chaves), políticos en activo o retirados (María Jesús Montero, Javier Arenas, Francisco de la Torre, Carmen Calvo, Teófila Martínez y Fátima Báñez), empresarios (José Joly, Francisco Martínez-Cosentino, José María Pacheco y Ana Alonso Lorente), representantes de la patronal y de los trabajadores (Javier González de Lara, Santiago Herrero y Francisco Carbonero), banqueros (Braulio Medel y Antonio Pulido), representantes de las letras (Santiago Muñoz Machado) y las artes (José Antonio Morante, Sara Baras, Antonio Banderas) y periodistas (Álvaro Ybarra y Carlos Herrera).

Muchos de ellos acompañaron ayer al autor, a quien Jesús Vigorra, presentador del acto, describió con esa alegría de quien se sabe anfitrión que cumplimenta a los invitados. Hubo otro anfitrión, aunque también pudo considerarse un invitado como participante a la pléyade de entrevistados, que fue el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, quien evocó la coincidencia del lugar donde los huéspedes eran también asistentes. Ese mismo patio de butacas –rememoró Pulido– fue la primera sede del Parlamento de Andalucía que ahora se sitúa en el antiguo Hospital de las Cinco Llagas, donde ayer se celebró el Debate sobre el estado de la Autonomía, la función magna del diálogo político. La nueva tecnología, la antigua tramoya pero cifrada en unos y ceros, hizo posible la intervención del presidente de la Junta de Andalucía al mismo tiempo que atendía a la oposición en la bancada del Gobierno.

Unas alegrías de Cádiz abrieron un acto que cerró una sonata al Callejón del Agua sevillano; ambas fueron interpretadas por el pianista jiennense Chico Pérez, estrella invitada que sirvió para la mostración del contraste andaluz, del Alto al Bajo Guadalquivir, del monte a la costa, del interior a la costa. Luces y sombras, los contrastes de la región que valen como símil para los claroscuros del siglo que cumple su primer cuarto contado por sus directores, actores y al mismo tiempo público. Como le contó al autor la bailaora Sara Baras: “Andalucía es importante también por la que gente que está por venir”. Veinticinco años y así que pasen otros veinticinco más.