Los peregrinos andaluces de Jerusalén cruzan el desierto hacia Egipto para volar a España

Un grupo de 29 peregrinos españoles, compuesto en su mayoría por andaluces de localidades como Cuevas del Almanzora (Almería), Málaga o Sevilla, junto a otros de Zaragoza, se encuentra cruzando por vía terrestre hacia Egipto para lograr regresar a España, tras quedar atrapados en Jerusalén por el conflicto bélico en Oriente Próximo.

El sacerdote Antonio Cobo, párroco en el municipio almeriense de Cuevas del Almanzora, ha relatado a Efe en conversación telefónica los detalles de esta evacuación. Según ha explicado, el autobús partió de Jerusalén este martes a las 06:30; tras unas horas de ruta, el grupo realizó una primera parada técnica y, posteriormente, una segunda a unos 50 kilómetros de la frontera con Egipto.

Durante el trayecto, la tensión ha estado presente. Cobo ha detallado que la turoperadora Halcón Viajes y la agencia Net les proporcionaron un guía local experto, quien les indicó que, en caso de alerta grave, tendrían que abandonar el autobús para refugiarse en un búnker cercano o alejarse del vehículo.

El sacerdote ha reconocido que recibieron un primer aviso en sus móviles, pero "afortunadamente" no ha llegado una segunda notificación que obligara a evacuar de emergencia. "Gracias a Dios no hemos tenido que parar", ha indicado aliviado.

La logística contempla que, al alcanzar el paso fronterizo, abandonen el autobús actual para subir a un vehículo egipcio. Desde ese punto, restan más de cinco horas para recorrer los 421 kilómetros hasta El Cairo, estimando un total de unas diez horas de viaje.

Además, les han comunicado que el embajador de España en Egipto y Jordania les estará esperando a su llegada. "Querrán que sintamos el cariño y la compañía de España y estamos encantados", ha valorado el religioso.

El párroco almeriense ha explicado que una expedición que iba por delante, con un plan de viaje distinto, ya completó este recorrido con éxito. Estaba formada por sacerdotes de Murcia, familias de Marbella (Málaga) y el párroco de la localidad almeriense de Gádor (Almería), José María Sánchez. Este grupo ya pudo tomar un vuelo desde El Cairo hacia Madrid a las 09:30 tras soportar casi 12 horas de viaje.

Precisamente, el párroco de Gádor ha dejado constancia de esta dura travesía en un vídeo difundido en sus redes. En el mismo, confirma que su grupo y la familia malagueña llegaron a salvo a la capital egipcia "después de casi 12 horas de autobús".

Sánchez ha descrito el viaje como un trayecto largo en el que tuvieron que atravesar "todo Israel por distintos itinerarios". Para sortear los riesgos del conflicto, los conductores fueron "cambiando y eligiendo carreteras para evitar cualquier tipo de peligro".

Asimismo, el sacerdote se ha disculpado por haber estado incomunicado durante una "serie de horas", un aislamiento provocado por la falta de cobertura mientras atravesaban "zonas desérticas" donde resultaba "imposible establecer comunicación con nadie". Ya en suelo seguro tras haber "pasado la frontera", Sánchez ha mandado un mensaje de tranquilidad confirmando que todos se encuentran bien.