Coronavirus: El personal esencial podrá concluir la pauta con otra dosis de Astrazeneca

Andalucía recibirá en los próximos días la mayor remesa del inyectable anglosueco de las últimas semanas. Además de vacunar a la población de entre 66 y 69 años y comenzar a inmunizar al grupo entre 51 y 59, después del colectivo sexagenario, los técnicos sanitarios autonómicos no encuentran mayor problema para dar por terminada la pauta de los profesionales esenciales, teniendo en cuenta la remota posibilidad de hallar efectos adversos entre quienes no lo han sufrido con la primera dosis.

Adolescentes y embarazadas ampliarán la población vacunable

Hay un consenso entre los inmunólogos y epidemiólogos de que la pandemia no concluirá hasta que no esté vacunada una gran parte de la población. Por ahora, según reflejan las fichas técnicas de los cuatro inyectables autorizados, no está indicado administrar las dosis a la población con menos de 16 años ni a las mujeres gestantes. Hasta ahora había sido así. La evidencia, no obstante, cambia a medida que transcurren las semanas... y los días. Fuentes de la industria farmacéuticas señalan a este periódico que el objetivo inmediato es ampliar la vacunación a la población de entre 12 y 16 años para el inicio del próximo curso escolar, extendiendo la población inmunizada y reduciendo los individuos susceptibles de ser infectados y de transmitir la infección. Pfizer ha anunciado una eficacia del 100% de su vacuna en los niños de entre 12 a 15 años. También avanzan los ensayos de vacunación entre las embarazadas, una población que está resultando más afectada por la enfermedad de lo que mostraron los experimentos preliminares. La inmunización de ambos grupos será fundamental para procurar una inmunidad colectiva o de rebaño lo suficientemente estable para proceder a la reapertura de las costumbres sociales que puedan denominarse normales.