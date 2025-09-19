Las palabras del portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, abriendo la puerta a entrar en el Gobierno de la Junta si en las próximas elecciones autonómicas Juanma Moreno no logra la mayoría absoluta no han sentado bien en el PP-A. En una entrevista en Canal Sur, el portavoz parlamentario del PP-A, Toni Martín, le ha invitado a trabajar "ahora en el Parlamento y no cuando haya elecciones" si quiere "formar parte de algo positivo para Andalucía". "Se han instalado en una oposición frontal al gobierno de Juanma Moreno y creo que no es el papel para el que lo apoyaron sus votantes", ha subrayado.

No obstante, Martín ha criticado la insistencia de la oposición en hablar sobre un posible adelanto de las elecciones autonómicas en Andalucía y ha advertido de que si el presidente de la Junta "buscase plantear un plebiscito sobre Pedro Sánchez podría haber convocado las elecciones 40 veces a lo largo de estos años". Por ello, ha asegurado que en el PP-A "no tenemos la vista puesta en las elecciones porque en el periodo de sesiones que ha empezado ahora en el Parlamento está previsto que lleguen ocho o diez leyes para intentar mejorar la vida de los andaluces", por lo que ha defendido que "no tiene sentido" que el resto de partidos "estén en este debate sobre cuándo serán las elecciones".

"Lo que hay que hacer en el Parlamento, como diputados que somos, es ponernos a trabajar para que leyes como las de Vivienda, Universidades, Tercer Sector, Montes o Agentes de Medio Ambiente y en los Presupuestos para 2026. Vamos a dejarnos de debates que no aportan nada y vamos a ponernos a trabajar. Hago ese llamamiento a todos los diputados, también a los de mi grupo", ha añadido el portavoz del Grupo Popular.