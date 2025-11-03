El PP pide a Montero que aclare si cobró en metálico en la sede del PSOE como otros cargos

El PP ha preguntado este lunes a la vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, si ha cobrado dinero en metálico en la sede socialista de Ferraz como han reconocido otros cargos, y le ha instado a que en su próxima visita a Andalucía "responda con firmeza" a esta cuestión.

"Nos preguntamos por el silencio de María Jesús Montero. ¿Usted también ha cobrado sobres con dinero en metálico en Ferraz? ¿Cuánto dinero ha cobrado? ¿Cuántos sobres ha cogido usted? ¿Cuántos sobresueldos opacos a la hacienda pública se ha llevado María Jesús Montero y su entorno?, ha dicho en rueda de prensa el secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo.

Ha recordado que la dirigente socialista es ministra de Hacienda y el pasado viernes "defendió el pago opaco" a dirigentes del PSOE "en sobres llenos de billetes que hacían en la sede del Partido Socialista", y además afirma que "esos pagos opacos y ocultos son normales" al mismo tiempo que "nos ha subido el IRPF siete veces".

"Ahora nos dice que está bien pagar a los dirigentes socialistas en sobre, en vez de hacerlo en sus nóminas, donde tendrían que tributar esos ingresos como por otra parte hace el común de los mortales", ha indicado Repullo, quien ha recordado que el juez ha pedido que se investigue "de dónde salía ese dinero en efectivo".

Repullo cree que el juez sospecha que el gerente del PSOE, al que "han recolocado" como gerente de la empresa pública de Uranio con un sueldo de 246.000 euros, no tuviera que ir al banco a sacar cientos de miles de euros para luego repartirlo en sobre entre los dirigentes socialistas.

"¿No va a dar, Montero, alguna explicación de todo esto? ¿De verdad iban al banco y luego repartían ese dinero en metálico en tiempos donde tenemos bizum o una transferencia on line? ¿O es que ese dinero quizás no llegaba así a la sede del PSOE, sino que ya estaba en metálico en la sede?", se ha preguntado el secretario general del PP-A.

Se ha mostrado convencido de que "pronto conoceremos la respuesta y si el PSOE se financió de forma ilegal como apuntan todos los indicios y también como apuntan los testimonios de los comisionistas esos que aseguran haber llevado bolsas llenas de dinero en metálico a la sede de Ferraz".

"El partido de María Jesús Montero encadena desastre tras desastre. Acabó el viernes con una investigación judicial por un posible blanqueo de capitales en la sede socialista de Ferraz y empieza el lunes con un acontecimiento inédito. El juicio a un fiscal general del Estado, a la persona encargada de velar por la legalidad en España. Algo inconcebible, salvo en el gobierno de Pedro Sánchez", ha señalado Repullo.

El dirigente del PP se ha referido también al auto de procesamiento de José Luis Ábalo, Koldo Izaguirre, y Víctor Aldama como presuntos autores de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencia y malversación de caudales públicos por el caso de las mascarillas, y ha destacado que el juez "no pasa por alto" el papel de Carlos Moreno, el jefe de gabinete de Montero.

Según el secretario general del PP andaluz, el PSOE está "acorralado por los casos de corrupción", por la Guardia Civil y por los juzgados, y mientras tanto Montero viene a Andalucía "no a traer propuestas para salir de la infrafinanciación que sufrimos los andaluces sino a encerrarse, como hace habitualmente, en un acto de su partido".