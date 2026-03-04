Presencia de componentes lácteos en algunos lotes de Proceli en Andalucía

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado de la presencia de componentes de la leche no declarados en el etiquetado de algunos lotes de biscotes de la marca Proceli. Aunque no comporta un riesgo para la mayoría de la población, puede afectar a las personas con alergia o intolerancia a dichos componentes.

Los lotes afectados de biscotes de la marca Proceli se comprenden entre el 254801, con fecha de consumo preferente de 22 de junio de 2026, y el 260805, fechado para su consumo preferente el 18 de septiembre del presente año. La AESAN recomienda a las personas con alergia o intolerancia a los componentes de la leche que pudieran tener el producto mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo.

Esta información se ha conocido por el proceso de autocontrol de la propia empresa, que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros, tal y como ha comunicado la AESAN.

Según la información disponible, la distribución ha sido a Andalucía, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra y País Vasco. La AESAN ha agregado, no obstante, que no se puede descartar que existan redistribuciones a otras comunidades autónomas.