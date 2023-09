Juanma Moreno pone en marcha en octubre el plan de reducción de listas de espera

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, es consciente de que las listas de espera quirúrgicas y de diagnósticos en el SAS no son aceptables, pero apunta a un problema de difícil solución, la falta de profesionales médicos en toda España. No obstante, en una entrevista concedida a este medio, que fue publicada parcialmente el jueves pasado, Juanma Moreno ha adelantado a este periódico que el plan de rebaja de las listas comenzará la primera semana de octubre. Será a finales de diciembre cuando se deba apreciar un notable descenso de las demoras.

"Hay un plan de rebaja de listas de espera, que empieza ya, a partir del 7 u 8 de octubre, la primera semana, en la que se pone en marcha toda la maquinaria y confiamos, con los cálculos que tenemos, que a finales de diciembre vayamos a darle un bajón tanto a las listas quirúrgicas como de diagnósticos", ha indicado el presidente de la Junta, a la vez que admite su preocupación: "Yo no puedo estar contento, cuando hay prueba diagnósticas que se eternizan, que tardan seis meses, no puedo estar contento, y por eso hay cambios y estamos todo el día presionando y apretando todas las tuercas que podamos".

Esta misma semana se ha producido el relevo en la dirección general de Asistencia Sanitaria, que es la encargada del resultado final de las listas. Luis Martínez Hervás ha alegado motivos personales.

La falta de profesionales está provocando que el SAS se encuentre con especialidades, como la de medicina familiar, donde sólo puede reponer a dos de cada 10 médicos jubilados. Y es que coinciden unas amplias jubilaciones por motivos de edad con una caída de los especialistas de la Atención Primaria porque los estudiantes la consideran poco atractiva. "El problema que tenemos -ha indicado Moreno- es de falta de profesionales, es un problema que tiene toda Europa, pero que está más acentuado en España, donde todas las comunidades hemos entrado en una subasta para robarnos los profesionales unos a otros, y esto es un disparate". Y apunta: "Lo peor de todo es que en 10 años vamos a tener la gran catarsis, porque tendremos más personas mayores y menos médicos"

Moreno sostiene que el Ministerio de Sanidad tiene que desatascar la falta de plazas de Médicos Internos Residentes (MIR), una enseñanza necesaria para ejercer y también adelanta que Andalucía contará el próximo curso con una nueva facultad, que será la de la Universidad Loyola Andalucía. Esta licenciatura, prevista para este curso, fue paralizada por la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía, perteneciente a la Junta pero independiente en sus decisiones. Los problemas, según el presidente, han sido resueltos.

"Hace falta -se explica el presidente de la Junta- que el Ministerio de Sanidad ejerza, que aumente de modo notable el número de plazas MIR, porque salen con cuenta gotas. Nosotros vamos a hacer un esfuerzo en Andalucía con tres nuevas facultades de Medicina, las de Almería y Jaén, que ya está funcionando, y la Loyola, que comenzará el año que viene. Con lo cual, tendremos tres nuevas facultades. Hay especialidades que no tienen profesionales, que no hay, ni fuera ni dentro de la bolsa de trabajo. Y a eso se une que gran parte de los médicos de familia, que han ido en retroceso, se están jubilando, pero en torno a un 10% y la tasa de reposición no llega ni a un 2%, de diez médicos que se nos van, entran dos".

La falta de médicos está provocando que el SAS encuentre serias dificultades para cubrir algunas zonas y especialidades, incluso con una mejora de las motivaciones. "Estamos haciendo -ha indicado el presidente- cosas que son parches, estamos homologando a médicos marroquíes, que es muy complicado, a otros de países iberoamericanos. Hemos subido los salarios, los pluses, las guardias, sobre todo en las zonas más complicadas, pero aún así no les compensa, a veces hasta obligamos, pero terminan dándose de baja". Ante ello, el Gobierno andaluz ha solicitado al Ministerio un plan más amplio que permita graduaciones mucho más altas de los profesionales.