Se prevé incluir a las andaluzas de 40 a 49 años en el cribado de cáncer de cérvix a partir de marzo

La Junta de Andalucía tiene previsto iniciar el próximo mes de marzo el cribado poblacional de cáncer de cérvix para el tramo de edad de 40 a 49 años con el objetivo de alcanzar en 2029 una cobertura del 100%, entre los 25 y los 65 años.

Desde entonces, y hasta principios de este año, 121.000 mujeres han participado en el cribado, lo que supone una cobertura del 84%. Este cribado tiene el objetivo de prevenir y detectar precozmente el cáncer de cuello de útero ya que, ha explicado Antonio Sanz, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, "el seguimiento y detección de estas lesiones permite disminuir significativamente la incidencia de cáncer de cuello de útero hasta en un 90%". Además, ha subrayado, "en caso de detección de cáncer, el diagnóstico precoz aumenta las posibilidades de tratamiento y curación".

Las pruebas de cribado se realizan de acuerdo con las recomendaciones del Sistema Nacional de Salud. Entre los 25 y 34 años, la prueba consiste en una citología vertical cada tres años si los resultados previos son normales. A partir de los 35 años, el principal estudio es el del Virus del Papiloma Humano y si el resultado es positivo se procede a la citología. En este sentido, se ha iniciado el cribado poblacional por las mujeres en los tramos de edad de 25 a 29 años y de 60 a 65 años, incorporando progresivamente el resto de tramos de forma progresiva.

Como ha destacado Antonio Sanz, "queremos continuar aumentando la cobertura y queremos que cada vez más mujeres acepten la invitación", de ahí la necesidad de llevar a cabo campañas periódicas de concienciación. Además, tal y como ha recordado, a finales del pasado año se puso en marcha un Plan de Acción para los cribados de cáncer, que ha supuesto una inversión de 101 millones y la contratación de 705 profesionales para reforzar todos los programas de cribados poblaciones de cáncer. En este sentido, el consejero ha asegurado que "que ya se ha contratado a 486 de estos profesionales, es decir el 70%".