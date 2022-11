La mitad de las pymes de Andalucía no cree que pueda devolver su préstamo ICO en tiempo y forma

La pandemia y la posterior crisis económica ha golpeado con fuerza al tejido empresarial español, pero en especial a las pequeñas y medianas empresas, que en este contexto han visto peligrar la viabilidad de su negocio. Por eso desde el Gobierno se pusieron en marcha diversas iniciativas destinadas a paliar estos efectos y una de ellas han sido los préstamos ICO, línea de financiación puesta en marcha en marzo de 2020 con las que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) ayuda a financiar tanto nuevas inversiones y mejoras en las empresas.

Sin embargo, en Andalucía solo un 23% de las empresas han solicitado alguno de estos préstamos, según detalla Hiscox, compañía aseguradora internacional especializada en empresas, en su I Informe Hiscox de pymes y autónomos en España.

Dentro de las solicitantes, solo el 49,6% cree que podrá devolver el préstamos en tiempo y forma antes de la fecha límite extendida hasta junio de 2023 por el Gobierno, mientras que dentro del otro 50,4% que no sabe si podrá llevarlo a cabo, hay diferentes posibilidades: el 9,6% prevé directamente el impago, el 18% cree que la solución pasa por la reestructuración de la deuda y el 22% no ha pensado en ninguna medida concreta para cuando venza el plazo.

Otra de las vías que se puso a disposición de las pequeñas y medianas empresas para hacer frente a la actual situación han sido los fondos Next Generation. Estos fondos provienen directamente de la Unión Europea, puestos en marcha en junio de 2020 también para hacer frente a la crisis desencadenada por la pandemia. Sin embargo, han tenido muy poco impacto en el empresariado andaluz a la luz de que, a fecha de junio de este año, solo el 1,2% de las pymes habían solicitado algún fondo Next Generation, una cifra en línea con la cifra media en España (2,4%). Es más, dentro de los que aún no han solicitado el 83% tampoco tiene planes de hacerlo.

La mitad de las pequeñas y medianas empresas andaluzas, afectadas por la inflación

La subida generalizada de precios está afectando la economía de las pymes y, de hecho, en el caso concreto de Andalucía el 50% reconoce que es un asunto que les afecta seriamente, mientras que otro 49% se reconoce afectada en menor medida y solo un 1% dice no sentirse afectada en absoluto la subida de los precios.

En este sentido, los efectos en el desarrollo del negocio son muchos y muy variados. De hecho, una de cada cinco pymes andaluzas ve peligrar la continuidad de su negocio debido a la inflación, mientras que el 54% reconoce que se ha producido un incremento de los costes de producción, un 20% percibe una caída de su actividad por la falta de pedidos y el 20% se ha visto en la obligación de paralizar la contratación de personal.

Aun así, las expectativas generales de las pymes con respecto a la evolución de su negocio no se perciben como alarmantes, ya que el 68% considera que su facturación continuará igual o incluso mejorará y el 64% cree que también lo hará su margen de beneficios.

El cambio climático apenas preocupa a las pymes andaluzas

En cuanto al resto de riesgos sistémicos, asuntos cuyo impacto en una empresa puede desencadenar un colapso, no causan tanta preocupación entre las pymes de Andalucía. Concretamente los efectos negativos del cambio climático tan solo preocupa como un asunto grave al 9% de estas empresas, mientras que la escasez de recursos se eleva hasta un 25% de las empresas que consideran que se verá bastante afectada por este tema y la inestabilidad geopolítica preocupa al 31% del tejido de pymes en esta comunidad autónoma.

“Es indudable que toda la economía española atraviesa una compleja situación económica, pero es evidente que en el caso de Andalucía sus pequeñas y medianas empresas se están viendo especialmente afectadas, teniendo que hacer frente a problemas graves como el aumento de los costes de producción. En este contexto, toda ayuda es poca y por eso es importante que estas empresas sean capaces de aprovechar este tipo de ayudas económicas que provienen desde el Gobierno para sacar su negocio adelante”, explica Ricardo Sánchez, director de Innovación y Distribución Alternativa de Hiscox España.