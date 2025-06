"Ya sabemos para lo que quieren el dinero público, para repartírselo entre cuatro, cinco o diez o doce golfos"

Cuando el PP diseñó el recorrido de Alberto Núñez Feijóo por toda España para defender su candidatura a la presidencia del PP antes del Congreso Nacional que van a celebrar a principios de julio no esperaba un viento tan favorable como el que se ha encontrado este domingo en Málaga. La elección de la capital de la Costa del Sol estaba, claro, perfectamente medida pero el ambiente festivo y de victoria ha superado todas las expectativas tras el mazazo que ha sufrido el PSOE con la publicación del informe de la UCO sobre la trama corrupta de Ábalos, Koldo y Santos Cerdán.

Y el entusiasmo se ha notado en todas las intervenciones del acto del PP que ha contrastado, además, con los rostros serios y la discreción del protagonizado apenas una hora antes por la vicepresidenta del Gobierno y secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, en otro punto de la comunidad, en Écija (Sevilla). Juanma Moreno ha dicho que el PSOE "se da golpes de pecho" como defensores de lo público. " Y ya sabemos para lo que quieren el dinero público, para robarlo, para hacer mordidas, para repartírselo entre tres o cuatro, cinco, diez o doce golfos".

El presidente andaluz ha dicho sentir "vergüenza" cuando estos hablaban del reparto de dinero o de mujeres, y ha agregado: "¿Hasta dónde tenemos que llegar para que de una vez por todas este gobierno se vaya a la oposición, nos deje vivir tranquilos, sin corrupción, sin confusión, sin confrontación, sin polarización, sin enfrentar a los españoles?". Y, en referencia directa a María Jesús Montero ha señalado que "se repartían cosas, pero ni por arriba ni abajo se enteraban de nada; la número dos del PSOE, que puso la mano en el fuego se ha achicharrado las dos manos... ¡qué ojo tiene!". En este sentido, ha lamentado que la ministra no ha aprovechado este domingo su intervención en Écija para pedir perdón "de verdad, sin actuación, sin teatralización".

Feijóo interpela a los socios de Sánchez

En su intervención, Alberto Núñez Feijóo, se ha dirigido a los "aliados" de Sánchez a los que les dice que se les acaba el tiempo de las "excusas" y asegura que el tema "no va de izquierdas ni de derechas" sino "de valores y principios". "Si siguen al lado de Sánchez ya no solo serán sus socios, serán sus cómplices y sus encubridores", advierte. Durante el acto, el público asistente ha coreado en varias ocasiones el cántico 'Sánchez, dimisión'.

"Esto no lo habíamos visto nunca en política, porque esto afecta al presidente de la nación. No hay ni un sólo presidente del Gobierno español en los últimos 50 años que esté como está Sánchez. Nadie, ni siquiera de su partido. Siete años de mentiras, de corrupción sanchista, han echado a perder al Partido Socialista", ha afirmado Feijóo. Asimismo, ha pedido a Pedro Sánchez que comparezca esta semana en el Congreso de los Diputados y advierte que si no ocurre "forzará" la votación el martes para "ver lo que dicen sus socios" y considera que será un momento para "retratarse". Una votación que no será necesaria puesto que el presidente ya ha anunciado que comparecerá el miércoles y se someterá a las preguntas de la oposición.

Feijóo considera que el perdón de Sánchez por los informes de la UCO "es un insulto a los españoles" y le exige que dé la cara en la sede de la soberanía nacional. "Hay que decirlo alto y claro, que cuenten lo que saben, que devuelvan lo robado y que dejen paso a la democracia, que confiesen, que paguen y que dimitan".

Zancadillas

Durante su turno de palabra, Juanma Moreno también ha hablado de economía doméstica. Y ha reiterado los argumentos de "maltrato" del Gobierno central a Andalucía. "No ha habido una sola ocasión donde no se nos haya puesto la zancadilla", ha dicho. Moreno ha destacado que Andalucía ha logrado convertirse en "la tercera economía de España" y "la decimosegunda de la Unión Europea", a pesar de lo que considera un maltrato por parte del Gobierno central. "Hemos conseguido que Andalucía sea una tierra admirada en Europa".

El líder 'popular' ha subrayado los logros económicos de su Gobierno, y al respecto ha dicho que "desde que gobernamos Andalucía se han creado casi medio millón de empleos, batiendo récord y siendo líderes en creación de empleo en España junto a la Comunidad de Madrid", y ha referido que la comunidad andaluza es en la que más empresas se crearon en 2024.

Moreno ha criticado el reparto de inversiones del Gobierno de España, marco en el que ha dicho que de 427 millones en Red Eléctrica Española, "solo seis millones" han llegado a Andalucía, a pesar de que esta es "la primera potencia fotovoltaica de España"; y también ha hecho alusión del reparto de jueces y magistrados, donde ha dicho que "60 se van para Cataluña y cero para Andalucía". Ha sido especialmente crítico con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tanto con la financiación como con respecto a las entregas a cuenta: "Por decisión unilateral de la señora Montero estamos ya a mediados de junio y no hemos recibido ni un céntimo de euro", ha dicho.