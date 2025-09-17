Radares DGT: Los 8 nuevos dispositivos en Andalucía que ya multan y su margen de error

La Dirección General de Tráfico ha activado ocho nuevos radares en carreteras andaluzas como parte de un despliegue más amplio que incluye 32 cinemómetros en toda España. Estos dispositivos, que comenzaron a funcionar el 1 de agosto de 2025, han estado enviando únicamente avisos durante su primer mes de operación. Sin embargo, desde el 1 de septiembre ya están emitiendo sanciones con un margen de error técnico establecido para su primer año de funcionamiento.

Según ha confirmado la DGT, estos ocho radares forman parte del ambicioso plan para instalar 122 nuevos dispositivos de control de velocidad, tanto fijos como de tramo, a lo largo de 2025. La medida se complementa con la implementación de los nuevos radares carro anunciados por el ministro Fernando Grande-Marlaska. El objetivo fundamental de esta expansión es reforzar la seguridad vial en puntos estratégicos de la red de carreteras española, con especial atención a las vías andaluzas.

La instalación de estos nuevos radares responde a un análisis previo de las necesidades de control en determinados tramos con alta siniestralidad o donde se detectan habitualmente excesos de velocidad. Durante su primer mes de funcionamiento, los conductores han recibido avisos informativos, pero desde septiembre las infracciones ya conllevan las correspondientes sanciones económicas y de puntos conforme a la normativa vigente.

Ubicaciones exactas de los nuevos radares en Andalucía

De los ocho dispositivos instalados en la comunidad autónoma andaluza, siete son radares de tramo y solo uno es de tipo fijo. La provincia de Cádiz concentra la mayor parte de estos nuevos sistemas de control con cuatro ubicaciones. Los conductores deben prestar especial atención al sentido del control en cada caso, ya que la mayoría operan en sentido decreciente de la vía.

El radar fijo se ha instalado en la A-7052 (Málaga), en el kilómetro 4,5 en sentido decreciente. En cuanto a los radares de tramo, se encuentran en la A-4 (Sevilla) del kilómetro 532,67 al 531 en sentido decreciente; en la N-340 (Cádiz) del kilómetro 80,64 al 79,4 en sentido decreciente; en la A-377 (Málaga) del kilómetro 8,9 al 5,6 en sentido decreciente; en la GR-30 (Granada) del kilómetro 11,91 al 10,02 en sentido decreciente; en la A-7 (Cádiz) con dos tramos controlados: del kilómetro 1.106,29 al 1.107,54 en sentido creciente y del kilómetro 1.109,35 al 1.107,34 en sentido decreciente; y por último, en la A-48 (Cádiz) del kilómetro 5,58 al 4 en sentido decreciente.

Margen de error técnico aplicado durante el primer año

Un aspecto fundamental que debe tenerse en cuenta es el margen de error técnico que aplicará la DGT durante el primer año de funcionamiento de estos cinemómetros. Los nuevos radares cuentan con un margen de ±3 km/h cuando el límite de velocidad establecido sea inferior a 100 km/h. Por ejemplo, en una vía limitada a 90 km/h, el radar no multará hasta superar los 93 km/h.

En el caso de vías con límites superiores a 100 km/h, el margen se establece en un ±3%. Así, en una autovía con límite a 120 km/h, la sanción se activaría a partir de los 123,6 km/h. Estos márgenes técnicos están previstos para compensar posibles desviaciones en las mediciones durante el período inicial de funcionamiento, aunque desde la DGT insisten en que esto no debe interpretarse como una autorización para rebasar los límites establecidos.

Recomendaciones para conductores que circulen por estas vías

Para evitar sanciones y, sobre todo, para contribuir a la seguridad vial, los conductores que transiten habitualmente por estas carreteras deben adoptar algunas precauciones. En primer lugar, es fundamental respetar la señalización específica de cada vía, prestando especial atención a los límites de velocidad indicados.

Mantener una velocidad constante y moderada en los tramos controlados no solo evita multas, sino que contribuye a una conducción más eficiente y segura. Conviene recordar que en los radares de tramo se calcula la velocidad media en todo el recorrido, por lo que reducir la velocidad solo al detectar el radar no evitará la sanción si se ha circulado a velocidad excesiva en el resto del trayecto.

Asimismo, resulta recomendable planificar los desplazamientos con suficiente antelación para evitar prisas innecesarias. Las aplicaciones de navegación actualizadas suelen incluir alertas sobre la presencia de estos dispositivos, lo que puede servir como recordatorio adicional para adaptar la conducción.

¿Qué es un radar de tramo y cómo funciona?

Los radares de tramo, predominantes en esta nueva remesa de dispositivos instalados en Andalucía, funcionan de manera diferente a los radares fijos convencionales. Estos sistemas miden la velocidad media a lo largo de un segmento específico de la carretera, mediante cámaras colocadas al inicio y al final del tramo controlado.

El sistema registra la matrícula del vehículo al entrar en el tramo y calcula el tiempo que tarda en recorrerlo hasta el punto final. Con esta información y conociendo la distancia exacta, determina la velocidad media. Si esta supera el límite establecido para ese tramo, se genera automáticamente la denuncia. La principal ventaja de este sistema es que evalúa el comportamiento continuado del conductor y no solo un instante puntual, lo que resulta más efectivo para prevenir los excesos de velocidad sostenidos.

¿Cuáles son las sanciones por exceso de velocidad en 2025?

Las sanciones por exceso de velocidad en España siguen un esquema progresivo en función de cuánto se supere el límite establecido. Para infracciones leves (excesos de hasta 20 km/h sobre el límite en vías interurbanas), las multas oscilan entre los 100 y los 600 euros, sin pérdida de puntos del carnet de conducir.

En casos más graves, cuando se sobrepasa en más de 20 km/h el límite en vías interurbanas, las sanciones económicas pueden alcanzar los 600 euros, además de la pérdida de entre 2 y 6 puntos del carnet. Para infracciones muy graves, con excesos superiores a 60 km/h en vía urbana o 80 km/h en interurbana, la multa asciende a 600 euros y la pérdida de 6 puntos, pudiendo constituir incluso un delito contra la seguridad vial que conlleve penas de prisión, trabajos comunitarios o retirada del permiso de conducción.

El despliegue de estos nuevos radares en Andalucía forma parte de una estrategia más amplia de la DGT para mejorar la seguridad en las carreteras españolas. A lo largo de 2025, se completará la instalación de los 122 dispositivos previstos, lo que supondrá un refuerzo significativo en el control de la velocidad en todo el territorio nacional.