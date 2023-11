La recaudación de la Junta sube por el ciclo económico, no por la bajada de impuestos

Las bajadas de impuestos que ha acometido el Gobierno de Juanma Moreno en sus dos legislaturas han conseguido un logro importante, Andalucía ha mejorado su competitividad respecto al resto de las comunidades y esto es muy valioso para el fomento de las inversiones. Pero el Gobierno andaluz fantasea con una consecuencia que no es real, que la recaudación de los impuestos sube gracias a que éstos son más bajos. No es así, y de hecho, la recaudación por aquellos impuestos de gestión cedida a la Junta no crecen, sino que disminuye. ¿Cuánto? Un 24,3% según el proyecto de Presupuestos de 2024 enviado al Parlamento.

Es un asunto de matices, pero en el matiz está la realidad, y ésta muestra que el alza del ciclo económico en España está coincidiendo con estas dos primeras legislaturas del Gobierno del PP. Tanto la actual consejera de Hacienda, Carolina España, como su antecesor, Juan Bravo, repiten que se recauda más porque hay menos impuestos, y no es del todo así. Los beneficios de los descensos fiscales son otros, en especial, la mejora de la competitividad que, en efecto, a medio plazo, termina tirando de la economía en su conjunto, pero eso no ha pasado en el caso andaluz, que tiene el PIB por habitantes más bajo de España. Por detrás de Canarias y de Extremadura.

Si sólo se observa este parámetro, general pero muy útil para medir la riqueza de los territorios, Andalucía no ha ido mejorando respecto a las otras, sino retrocediendo.

La Junta contará en 2024 con más ingresos del sistema de financiación autonómica, que es el dinero que el Estado reparte entre las comunidades. Subirá un 12,9%, lo que suponen 3.135,1 millones de euros más. Ello se debe a que la recaudación aumentará el próximo año porque la economía seguirá creciendo en 2024. Buena parte de esos ingresos proviene del IRPF, y el tramo andaluz de este impuesto ha bajado en varias ocasiones, pero no es un fenómeno singular, porque lo cierto es que esta recaudación no sólo crece en Andalucía, sino en todas las demás.

Hasta este mes de octubre, la recaudación general del Estado se ha incrementado un 5,8%. La del IRPF llega a subir un 9,6%, el de Sociedades, un 10,6%, mientras que la del IVA baja un 0,1%. En ese mismo período, la recaudación de IRPF en Andalucía fue dos puntos menor.

Por tanto, es el buen estado de la economía española y de la andaluza lo que ha permitido presentar unos Presupuestos en los que el gasto no financiero de la Junta alcanza el 5,4%, que es superior a la inflación prevista. Esto permite seguir con una mejoría de las cuentas regionales, que padecieron las consecuencias de la crisis financiera que arrancó en el año 2008. Desde 2018, los ingresos estatales se han incrementado un 45,2%, algo más de 8.000 millones de euros.

Pero sí han bajado las recaudaciones de los impuestos cedidos a la Junta. El de Actos Jurídicos Documentados, que es el que aporta más dinero, llegará en 2024 a los 645 millones de euros. Y el de Sucesiones y Donaciones, prácticamente inexistente desde la generalización de las bonificaciones, sólo aporta 8,7 millones de euros. La Junta solía recaudar por esta figura cerca de 50 millones de euros con picos en algunos ejercicios de 100 millones. En 2024 el conjunto bajará un 24,3% respecto a 2023. La eliminación del impuesto del patrimonio también provocó una merma de 95 millones de euros.