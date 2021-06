Juan Espadas y Susana Díaz detallan cómo será la transición en el PSOE-A, en directo

El candidato del PSOE de Andalucía a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, y la secretaria general, Susana Díaz, ofrecerán este lunes una rueda de prensa conjunta en la que se espera que informen sobre la fórmula pactada para el proceso de transición en la formación socialista.

La rueda de prensa tendrá lugar este lunes a las 11:00 horas de mañana en la sede del PSOE-A, en Sevilla, según la convocatoria que el partido ha enviado a los medios de comunicación este domingo.

Espadas ya anunció el pasado viernes que el proceso de transición culminaría antes del 3 de julio y que la fórmula acordada con Díaz sería desvelada a principios de la semana en una comparecencia conjunta, algo que se cumple con esta rueda de prensa convocada.

El ganador de las primarias socialistas defendió que en un proceso como este "las formas son tan importantes como el fondo" y aseguró que a principios de semana contarían "el fruto" del trabajo entre ambos.

El también alcalde de Sevilla se mostró convencido de que la fórmula acordada supone "el mejor resultado" para que la organización "pueda seguir funcionando con la normalidad que requiere y con la iniciativa y el liderazgo que ha sido fruto del resultado de las primarias".

Desde la misma noche del 13 de junio, tras proclamarse su victoria en las primarias con más de un 55 por ciento de los votos, Juan Espadas ha venido defendiendo que no existía "bicefalia" en el PSOE-A pese a que Susana Díaz se mantuviera en el cargo de secretaria general, y el pasado jueves relató que había sido él mismo quien había pedido a su compañera de partido que no renunciara a su puesto para evitar la conformación de una gestora que pilotara el partido hasta el Congreso regional inicialmente previsto para finales de este año, al entender que esa opción no era la que convenía a la federación andaluza en estos momentos.

De esta manera, y según ha mantenido también Espadas, desde el primer momento posterior a la celebración de las primarias se ha mantenido un contacto constante entre ambos dirigentes socialistas para acordar una transición "ágil" en la dirección del PSOE-A que la adaptara al resultado de la consulta a la militancia, para lo que ha contado con la total disposición de Susana Díaz, según ha subrayado.

La fórmula a acordar podría pasar por la convocatoria de un Comité Director del PSOE-A por parte de la Comisión Ejecutiva Regional que, a su vez, diera luz verde al adelanto de la celebración de primarias a la Secretaría General de la federación andaluza que acelerase el relevo al frente del partido, ya que Susana Díaz anunció tras su derrota en la votación del 13 de junio que no va a optar a la reelección en el próximo Congreso Regional, en el que, en cambio, Espadas sí se postulará para la Secretaría General.

Espadas ha defendido que la decisión que acuerde con Susana Díaz se producirá "sin presión alguna de nadie", tampoco de la dirección federal del PSOE, "en base a lo que consideramos lo más oportuno para la resolución final de esta cuestión", que será "de satisfacción" para la organización, según auguró el viernes, remarcando que "es lo que ambos queremos, lo mejor para el PSOE de Andalucía"