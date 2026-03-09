El salón de plenos del Parlamento de Andalucía se muda durante dos años por reformas

El Hospital de las Cinco Llagas, sede actual del Parlamento de Andalucía y la Cámara de Cuentas, ha iniciado los trabajos de restauración de sus fachadas, Salón de Plenos y otros elementos singulares. Unas obras que tendrán una duración de 23 meses y cuentan con un presupuesto de adjudicación de 4,11 millones de euros, procedentes de fondos propios a cargo de su fondo de remanentes.

Así lo ha presentado el presidente de la Cámara andaluza, Jesús Aguirre, quien ha estado acompañado de los arquitectos responsables de la dirección facultativa, Antonio Campos y Adán Carlos Ramos, así como por la empresa adjudicataria de las obras, Actúa Infraestructuras S.L.

Los trabajos se centrarán en la limpieza, consolidación y restauración de los casi 9.000 metros cuadrados de fachadas, chapiteles, Salón de Plenos (antigua iglesia), bóveda del Salón de los Pasos Perdidos, así como otros elementos de exteriores, para los que se necesitarán unas 200 toneladas de piedra calcarenita para restauraciones y reposiciones de elementos deteriorados o desprendidos. “Una obra muy esperada y necesaria dada la importancia de este emblemático edificio renacentista del siglo XVI y declarado Bien de Interés Cultural”, ha destacado el presidente de la Cámara.

La primera de las fases se centrará en la restauración de la iglesia (actual Salón de Plenos) y progresivamente se irán ampliando al resto de espacios, como son las fachadas y chapiteles, “con el fin de afectar lo menos posible al transcurrir diario de la actividad en la Cámara”, ha puntualizado el presidente.

El Hospital de las Cinco Llagas, fundado en el siglo XVI por voluntad de Doña Catalina de Ribera como hospital de mujeres, representa una de las obras cumbre del Renacimiento español. Su construcción, iniciada en 1546 extramuros de la ciudad bajo el patrocinio de la familia Ribera y en el que participaron maestros de la talla de Hernán Ruiz II, autor del cuerpo de campanas de la Giralda y de la Iglesia de la Anunciación, responde a un ambicioso diseño inspirado en modelos europeos como el Hospital Mayor de Milán.

A pesar de ser una obra inacabada que nunca completó su proyecto original, el edificio funcionó ininterrumpidamente como centro asistencial y hospital militar durante más de cuatro siglos, hasta su declive y posterior clausura en 1972. Tras ser declarado Monumento Nacional en 1931 y sufrir daños por el terremoto de 1968, el inmueble fue objeto de profundas rehabilitaciones a finales del siglo XX para adaptarse a su actual y noble función como sede del Parlamento de Andalucía y de la Cámara de Cuentas, integrando su antigua iglesia como salón de plenos.