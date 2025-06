Salud femenina sin silencios, sin tabúes y sin fecha de caducidad para todas las mujeres

A lo largo de poco más de dos horas, la Sala Machado de la Fundación Cajasol se transformó este 10 de junio en un ágora sobre el bienestar integral de la mujer. Bajo el título Bienestar en femenino: salud, nutrición y vida, profesionales de disciplinas complementarias—ginecología, nutrición, fisioterapia del suelo pélvico y psicología—desgranaron, con rigor y cercanía, los retos que acompañan a cada etapa vital femenina: desde la adolescencia y la maternidad hasta la perimenopausia y la madurez.

El acto fue presentado y moderado por Magdalena Trillo, periodista y asesora de Transformación Digital de Grupo Joly, quien en su intervención inicial subrayó la importancia de propiciar foros que saquen temas aún rodeados de silencio al centro de la conversación pública: “Necesitamos hablar de salud hormonal, de autocuidado y de transformación sin eufemismos, y con la misma naturalidad con la que hablamos de economía o de deporte”.

El coloquio contó con la participación de la doctora María Caparrós, ginecóloga especializada en salud hormonal y fertilidad natural; Pilar Polvillo, nutricionista y psicóloga, fundadora de The Nutrition Journal; Belén Candau, dietista-nutricionista y chef, codirectora del Instituto de Trastornos Alimentarios (INTRA); Carolina Valencia, fisioterapeuta especializada en suelo pélvico, fundadora de Suelo Pélvico en Movimiento; y Cristina Muñoz, psicóloga sanitaria, sexóloga y coach.

La salud femenina exige un enfoque integral que combine lo físico, lo emocional y lo hormonal

Salud integrativa, prevención y escucha activa

La jornada arrancó con la intervención de la doctora María Caparrós, ginecóloga especializada en salud hormonal y fertilidad natural. Caparrós abogó por una mirada integradora sobre la salud de la mujer: “Somos un todo. No se puede tratar un síntoma sin entender el contexto emocional, social y hormonal que lo rodea”. Destacó la necesidad de promover una medicina más preventiva y menos medicalizada, y denunció la tendencia a normalizar el dolor y el malestar crónico: “Que algo sea común no significa que sea normal. Hay demasiadas mujeres viviendo con síntomas que arrastran en silencio y que, con un buen abordaje, podrían mejorar su calidad de vida de forma significativa”.

La doctora hizo hincapié en que la salud ginecológica no se limita a la fertilidad o a las revisiones periódicas, sino que se extiende al equilibrio hormonal, el bienestar emocional y el acompañamiento en etapas clave como la pubertad, el posparto o la perimenopausia. “La mujer necesita ser escuchada en sus ritmos, y para eso debemos formar equipos multidisciplinares que trabajen desde la raíz”.

“Hay que incomodar al sistema hablando de lo que duele, los pensamientos no se escuchan” Dra. María Caparros, ginecóloga

Comer con consciencia: la nutrición como medicina cotidiana

La nutricionista y psicóloga Pilar Polvillo, fundadora de The Nutrition Journal, centró su intervención en la relación entre alimentación, salud hormonal y salud mental. “El cuerpo femenino está en constante cambio, y no puede sostenerse con dietas de castigo ni con hábitos heredados que ya no nos sirven”, explicó. Polvillo defendió una alimentación basada en lo vegetal, rica en fibra, sin olvidar la importancia de la proteína y de la salud digestiva: “La microbiota intestinal está directamente relacionada con las emociones y con el equilibrio hormonal. Comer bien es también una forma de pensar bien”. Con un tono divulgativo y cargado de ejemplos cotidianos, animó a romper mitos: “Las legumbres no engordan. Lo que engorda es el estrés, el azúcar en exceso y las expectativas irreales que nos autoimponemos”. También hizo un alegato por el ejercicio de fuerza como clave para el bienestar a partir de los 40: “Ganar masa muscular es una inversión en salud ósea, metabolismo y autonomía”.

“El suelo pélvico no puede ser un tabú; es calidad de vida, sexualidad y autonomía” Carolina Valencia, fisioterapeuta

Por su parte, Belén Candau, dietista-nutricionista, chef y codirectora del Instituto de Trastornos Alimentarios (INTRA), abordó la dimensión emocional de la alimentación. “No somos robots. Lo que comemos está atravesado por emociones, historia personal y cultura. Por eso la psiconutrición nos ayuda a entender por qué comemos como comemos”. Candau defendió la sostenibilidad de los hábitos saludables a largo plazo: “De nada sirve una dieta perfecta si no puedes sostenerla. La clave está en construir una relación amable con la comida y con el cuerpo”. Advirtió también sobre el exceso de suplementación sin criterio profesional: “Cuando una paciente llega con un arsenal de vitaminas, el primer paso no es sumar más, sino analizar por qué ha llegado hasta ahí. A veces hay más ruido que ayuda”.

“Antes de empezar a añadir suplementos a diario, hay que quitar el ruido que nos agota” Belén Candau, nutricionista

Suelo pélvico, visibilizar lo invisible

La fisioterapeuta Carolina Valencia, fundadora del proyecto Suelo Pélvico en Movimiento, trajo al debate uno de los grandes temas silenciados en la salud femenina: la musculatura del suelo pélvico. Con una maqueta anatómica en la mano, explicó con claridad qué es, para qué sirve y por qué es fundamental conocer y cuidar esta parte del cuerpo: “El suelo pélvico sostiene órganos, participa en la función sexual y en la continencia. Y, sin embargo, sigue siendo un tabú”. Subrayó que más de seis millones de personas en España padecen incontinencia urinaria, la mayoría mujeres, y que en muchos casos se asume como algo normal tras los partos o con la edad: “No lo es. Y lo peor es que lleva a renuncias silenciosas: dejar de correr, evitar reír fuerte o no ir al gimnasio por vergüenza. Es un problema de salud pública”. Animó a incorporar el suelo pélvico a las rutinas de autocuidado, con ejercicios sencillos, revisiones fisioterapéuticas especializadas y, sobre todo, información: “Coged un espejo y conoced vuestra vulva. No se puede cuidar lo que no se nombra”.

“Estar mal no es normal; el malestar crónico es un aviso, no un rasgo femenino” Cristina Muñoz, psicóloga sanitaria

La psicóloga sanitaria y sexóloga Cristina Muñoz, también coach especializada en procesos de cambio vital, cerró la mesa con una reflexión sobre la salud mental como pilar del bienestar femenino. “Estamos educadas en la exigencia, en el ‘tienes que poder con todo’, y eso genera un desgaste invisible. Muchas veces llegamos a la consulta agotadas emocionalmente y sin herramientas para escucharnos”.

Habló de la necesidad de tejer redes de apoyo, de revisar los vínculos y de legitimar el autocuidado sin culpa: “Si tu entorno es tóxico, si no puedes ser tú misma, todo lo que trabajes a nivel individual se desvanece. Por eso la salud emocional también es colectiva”. También destacó la importancia de derribar mitos en torno a la sexualidad: “El deseo no desaparece con la edad. Pero sí se transforma, y para vivirlo plenamente necesitamos dejar de medirnos por expectativas externas”.

“La masa muscular es igual a salud. Las chicas también podemos levantar pesas” Pilar Polvillo, nutricionista y psicóloga

Entre las intervenciones del público, una voz expresó con firmeza una de las grandes contradicciones del sistema sanitario: la exclusión de las mujeres mayores de los circuitos de prevención. “A los 65 años te dicen que ya no te hacen más citologías, como si nuestro cuerpo caducara”, denunció. La sala respondió con un murmullo de asentimiento que evidenció hasta qué punto esa vivencia es común. La doctora María Caparrós recogió la reflexión con claridad: “La mujer de hoy vive, trabaja, cuida y ama mucho más allá de los 80. No podemos seguir aplicando protocolos que asumen que pasada cierta edad desaparece el riesgo, el deseo o la necesidad de cuidado. Hay que actualizar la mirada médica y social sobre la vejez femenina”. Como resumió Magdalena Trillo al despedir el acto: “Nos vamos con respuestas, pero también con muchas preguntas. Y eso es una buena señal: la conversación solo acaba de empezar”.