Sanz y Amama mantienen su primera reunión tras saltar la crisis de los cribados

El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ha mantenido una reunión con representantes de la asociación Amama, colectivo que desveló los errores en el cribado de cáncer de mama en el SAS, con el que tenía pendiente un encuentro tras intentarlo en numerosas ocasiones desde su toma de posesión el pasado 15 de octubre. Al encuentro han acudido la presidenta de Amama, Ángela Claverol y la secretaria de la asociación, Carmen Perona,y ha tenido lugar en la sede de la Delegación del Gobierno de la Junta en Sevilla, un encuentro que la Consejería ha calificado de fructífero y con el que se abre una etapa de diálogo y colaboración mutua.

La reunión, que se ha prolongado durante varias horas y ha contado con la estrecha colaboración de Silvia Pozo, décima teniente alcalde y delegada del Área de Gobierno de Deporte y Promoción de la Salud y Distrito Macarena del Ayuntamiento de Sevilla, ha permitido un intercambio constructivo de propuestas y preocupaciones. Tanto desde la Consejería como desde la asociación se han trasladado compromisos importantes para mejorar el programa de cribado de cáncer de mama, con el objetivo común de reforzar la prevención y garantizar la mejor atención a las mujeres andaluzas.

Durante el encuentro, Amama ha comunicado al consejero su intención de participar en la próxima reunión de la Comisión de Seguimiento y Participación del Plan de Acción del Programa de Cribado de Cáncer de Mama, foro en el que se evaluarán avances y se seguirá trabajando en la mejora del sistema. Además, el consejero y la presidenta de la asociación han establecido que a partir de ahora se celebrarán reuniones centradas en varias áreas.

Amama ha reconocido que "ha sido un encuentro donde las partes han pretendido acercar poosturas en torno a laproblemática acaecida en los cribados del cáncer de mama" y mostraron su "intención de colaborar". No obstante, y a pesar de "marcar las líneas de trabajo a seguir por ambas partes", Amama ha mostrado su "desacuerdo e indignación por el cúmulo de infamias que se publican en torno a la asociación y sus miembros".

El encuentro con Amama, forma parte de la ronda de “diálogo y escucha activa” con los colectivos sanitarios al que se comprometió Sanz en su toma de posesión tras sustituir a Rocío Hernández al frente de la consejería de Salud, que dimitió tras conocerse los errores en los cribados de mama.

Pese a pedir un encuentro hasta en cinco ocasiones, Sanz no había podido reunirse con Amama, de la que dijo que esperaba un encuentro “muy importante” que sirviera para avanzar en la mejora del sistema sanitario, y donde espera recibir sus “sugerencias y sus críticas”. El presidente andaluz, Juanma Moreno, llegó a declarar que esperaba una actitud “colaborativa y constructiva” por parte de Amama. “Estoy seguro de que podemos avanzar muchísimo. Es muy importante escucharla, atenderla y trabajar juntos. También recibir sus sugerencias y sus críticas y el objetivo que nos marcamos desde el Gobierno, encabezado por su presidente, es establecer un nexo de trabajo y de colaboración entre Amama y el resto de asociaciones”, explicó Sanz este lunes.

Además, la ministra de Sanidad, Mónica García, mantendrá mañana, una reunión con la asociación Amama, a las 11:00 en la sede de la Delegación del Gobierno de España en Andalucía, en Sevilla.