La crisis de los cribados lanza una enmienda a todo el sistema de salud de Andalucía

Faltan cifras oficiales sobre el número de asistentes, pero tampoco son tan imprescindibles en esta ocasión. Miles de personas, convocadas por la asociación Amama de mujeres afectadas por el cáncer de mama, han conseguido la mayor movilización social de las dos últimas legislaturas. El escenario elegido, frente al Palacio de San Telmo, no ha sido casual. La presidenta de la entidad, Ángela Claverol, la voz y el rostro de las afectadas por esta crisis en los cribados, quería mirar de frente a quienes ellas -y todas- consideran los principales responsables de la misma.

Frente a un escenario con las mujeres de la asociación como únicas ocupantes, Claverol ha anunciado que la semana que entra "si Dios quiere" mantendrán una reunión con el actual consejero de Sanidad, Antonio Sanz, que no quieren que se quede sólo "en una foto", sino que lo que pretende es que se ofrezcan soluciones concretas a las miles de mujeres afectadas.

Y es que a los gritos de apoyo a las "hermanas de Amama" o, como dice su presidenta, "las amamitas", muchas de ellas afectadas de "cáncer metastásico y están hoy aquí con nosotras", se mezclaron con una reivindicación de la sanidad pública andaluza como máximo objetivo de las miles de personas que desde mediodía de hoy, atestaban las inmediaciones de la sede del Gobierno de la Junta de Andalucía y que llegaban desde el Paseo de Colón, hasta bien entrada la avenida de la Constitución. Hacía tiempo, mucho, que no se asistía a una concentración semejante.

Llegados de todas las provincias andaluzas y con la participación de líderes de los partidos de la oposición (PSOE, Por Andalucía y Adelante), por una vez ninguno de ellos ha querido ser protagonista. Hoy la voz era de las mujeres y, para que quedara claro, uno de los aplausos más seguidos fue el solicitado "a todos los médicos del Sistema Andaluz de Salud, que no son nuestros enemigos, que son los que nos cuidan, los que nos curan".

Esa petición por elevación, quieren que llegue a todo el sistema sanitario, "que se destinen más recursos a la investigación", pero, sin duda lo más trascendente de esta mañana, ha sido la exigencia de que se ocupen de las afectadas porque "nuestras vidas no pueden esperar", convertido en lema de la pancarta que ha presidido el acto y en otro de los gritos más repetidos.

Amama se ha querido desvincular de cualquier reivindicación política. Claverol ha añadido que sus representantes únicamente buscan "su supervivencia política", que "no puede estar por encima de la humana". "Para ellos no somos nada, pero les vamos a demostrar que somos muchas" las mujeres que reclamamos "respuestas" por los fallos del cribado del cáncer de mama.

Varias "amamitas" han tomado la palabra o han permitido que sus casos se expongan a los asistentes. Una de ellas fue Anabel. No sólo es un nombre, es una de las que no había sido informada de que su primera mamografía había arrojado un resultado "no concluyente" y que, por ello, necesitaba más pruebas complementarias. Ha acudido a la concentración después de que el pasado 15 de octubre le quitaran uno de sus pechos. "No es justo. Lo he perdido todo".