Las asociaciones andaluzas contra el cáncer de mama, entre ellas Amama Sevilla, han convocado para este domingo a las 12:00 horas, una concentración ante el Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz, para denunciar las deficiencias del sistema sanitario público y exigir una respuesta urgente al deterioro de la atención. El llamamiento llega tras las denuncias de Amama Sevilla, que ha destapado graves retrasos en el programa de detección precoz del cáncer de mama, con demoras de más de un año en la realización de pruebas diagnósticas destinadas a descartar lesiones tumorales.

“Esto no funciona. El Servicio Andaluz de Salud está destrozado”, afirma Ángela Claverol, presidenta de Amama Sevilla, en un vídeo difundido en redes sociales donde invita a toda la ciudadanía a unirse a la protesta. Su mensaje se dirige no solo a las mujeres afectadas por los fallos en el cribado, sino también a todos los pacientes que sufren listas de espera interminables: quienes esperan semanas para ver a su médico de cabecera, años para una cita con el traumatólogo o meses para una revisión oncológica. Bajo el lema “Nuestra vida no puede esperar”, las asociaciones piden la implicación de “todo aquel que le importe la sanidad pública”. “Os necesitamos para demostrarle a la Junta de Andalucía que no somos 2.000 ni 20.000… somos muchas mujeres en Andalucía”, ha subrayado Claverol. Las entidades reclaman que el Gobierno andaluz depure responsabilidades y refuerce el sistema sanitario público con los recursos humanos y materiales necesarios. Su objetivo, dicen, es claro: garantizar que ninguna mujer pierda un año de vida esperando una prueba que podría salvarla.