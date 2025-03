"Vamos a seguir como si no hubiese caído ni una gota de agua"

El consejero de Agricultura y Agua, Ramón Fernández-Pacheco, lo tiene muy claro, "el agua nos está viniendo francamente bien" a pesar de que hay algunos sectores agrícolas que no pueden recoger las cosechas, como los cítricos, y hay otros que ven cómo tanta agua está perjudicando sus fincas, como es el caso de la flor cortada. Según los datos oficiales de la Junta, que el consejero ha explicado en Canal Sur Radio, "sólo en la última semana, Andalucía ha sido capaz de almacenar 517 hectómetros cúbicos respecto a la semana anterior. Y eso además de que se están llenando los acuíferos, aunque es cierto que hay zonas preocupantes, como Almería que tiene sus embalses al 9,3%, es decir, prácticamente vacíos".

Frente a esta situación, Fernández-Pacheco ha detallado que se ha desembalsado agua en Málaga, Cádiz y Huelva, y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir lo ha hecho, además, en Sevilla. "Tenemos una comunidad autónoma muy grande y con diversidad de paisajes y climatología porque hay una Andalucía húmeda en la que está lloviendo bastante".

"No hace demasiado tiempo el debate era si traíamos el agua en barco y cuánto costaba el agua para abastecimiento y, por supuesto no hablamos de regadío. En esta misma semana en 2024 teníamos embalsados 1.990 hectómtroes cúbicos menos, ahora estamos al 44,47% y entonces 27,84%, hemos subido 20 puntos de agua embalsada", ha asegurado el responsable andaluz del agua. "Andalucía ya ha vivido lo que supone relajarse porque empieza a llover, las obras decayeron y no se hicieron. Eso no va a volver a suceder porque vamos a trabajar como si no hubiera caído una sola gota de agua".

Conexiones e infraestructuras

El Gobierno andaluz está centrado en la conexión entre diferentes sistemas hidrológicos sobre todo en zonas como la Costa del Sol donde esta mañana el presidente Juanma Moreno va a inaugurar en San Roque una infraestructura en la que se han invertido 20 millones de euros para mejorar la capacidad de abastecimiento y su conexión con la Costa del Sol occidental. En esta zona se está trabajando también en el embalse de la Concepción o en la desaladora de Marbella, para pasar de 6 a 20 hectómetros de agua desalada en una obra en la que trabajan conjuntamente el Estado y la Junta de Andalucía.

Ramón Fernández-Pacheco considera que la comunidad autónoma no tiene pantanos suficientes y cita como demandas históricas la Presa de Alcolea en Huelva o la del Guadalhorce en Málaga. "Los datos no hacen más que demostrar que un río como el Odiel que por momentos tiene más caudal que el Ebro, por lo que nos hace falta la presa de Alcolea no sólo para regular sino también para almacenar el agua. En eso trabajamos. Necesitamos infraestrcutras que hay que acometer con una buena planificación porque nos hace falta más capacidad de agua embalsada. La gran mayoría de esas presas son competencia del Estado pero a mí no me gusta hablar de quién es competente porque el papel de la Junta es auxiliar a todo el territorio. El presidente ya dijo que esta era la legislatura del agua y ayudamos a los ayuntamientos con las depuradoras, de su competencia, y colaboramos con el Estado en la desaladora de Marbella".