Los servicios de emergencia tardaron 35 minutos en llegar hasta el Alvia

Los servicios de emergencia que actuaron en los primeros momentos después del choque de trenes en la localidad cordobesa de Adamuz, tardaron apenas 35 minutos en llegar hasta los ocupantes del Alvia, el más afectado por el accidente. Según ha podido conocer este periódico de fuentes conocedoras de ese despliegue de efectivos, los agentes de los cuerpos de seguridad llegaron en un primer momento hasta el Iryo. Las escenas que se encontraron en el lugar eran dantescas, por lo que procedieron a auxiliar a las víctimas. Fue entonces cuando les avisaron de la existencia de otro convoy -el Alvia- situado a unos 800 metros del lugar, por lo que se dirigieron al mismo, donde llegaron unos 35 minutos después.

Esta secuencia ha sido confirmada por los audios que se han conocido esta mañana y que intercambiaron desde el 112 y Adif. La Cadena Ser ha accedido a la llamada que se produjo sobre las 20:00 horas entre una operaria de Renfe y el Centro de Coordinación de Emergencias. Concretamente, a las 19:58 ya compartían información sobre la existencia de heridos en el tren Alvia, que impactó contra el tren Iryo. Minutos más tarde, a las 20:00 se produce la llamada entre los dos miembros del personal y donde se pide información de la localización de la tragedia.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha mostrado el historial de llamadas que realizaron Renfe y Adif tras el accidente ferroviario que constata que el primer aviso a los servicios de emergencias sobre los heridos del Alvia se produjo solo unos 18 minutos después del suceso.El Ministerio que dirige Óscar Puente ha difundido la secuencia cronológica de las llamadas, tras la publicación de informaciones que apuntan a que los viajeros del Alvia no tuvieron asistencia hasta mucho después del accidente, algo que estas llamadas desmienten.

La primera conversación tuvo lugar a las 19:57:34 horas, unos 14 minutos después del choque (que fue en torno a las 19.43), cuando el Centro de Coordinación Nacional de Seguridad y Emergencias de Renfe (Cecon) recibe una llamada del Centro de Autoprotección y Seguridad Nacional 24 Horas de Adif (CASH24), por el descarrilamiento del Iryo, apuntando también a heridos el Alvia. En esa comunicación se sabe que el Alvia está en vía contigua y que también hay heridos en ese tren, aunque se desconoce aún la gravedad y creen que ha tenido que dar un frenazo. La circulación ya está cortada en ese momento, porque están las dos vías interceptadas.

A las 19:58:23, el Cecon informa al Centro de Seguridad y Emergencias Territorial 24 horas de Renfe en Sevilla (C24H) que el CASH24 de Adif le indica que también hay heridos en el Alvia, que estaba contiguo y que van a llamar al interventor. A las 19:59:12, el Cecon llama al Centro de Gestión de Operaciones de Renfe (CGO) y le indica que Adif le comenta que en el Alvia hay heridos. Le indica que un comercial ha contactado con la interventora y justo en ese momento le transmite que le tiene que dejar porque ha habido un accidente.

Posteriormente, a las 19:59:36, el Centro de Protección y Seguridad Territorial de Adif en Sevilla (CPS) llama al Delegado Territorial de Seguridad y Autoprotección de Renfe (DTSyA) y le informa de los datos que tiene. A las 20:00:26, el 112 llama al Cecon (Renfe) preguntando por la localización, se le indica que es en Adamuz y que se le pone en comunicación con Seguridad de Adif. A las 20:00:26, el Cecon llama a CASH24 para indicarle que le va a poner en conferencia con el 112 Madrid.

Es a las 20:01:20, en torno a 18 minutos después del accidente, cuando el Cecon de Renfe pone en conferencia al 112 Madrid con el CASH24 de Adif, indicando que ha descarrilado un tren en los cambios de la vía 1 de la estación de Adamuz y que hay un tren en la vía contigua (Alvia) que ha resultado afectado con heridos. Esta última llamada es la que demostraría que el servicio de emergencias era conocedor de los heridos en el Alvia unos 18 minutos tras el choque.

A las 20:01:34, el Cecon llama al C24H Sevilla para decir que han intentado contactar con la interventora y con el CGO, pero no lo cogen. El C24H Sevilla (Renfe) dice que está informando al Centro de Gestión Territorial de Alta Velocidad de Renfe de Sevilla (TAV LD) y no sabe nada. El Cecon le indica que llame al Director del Plan de Actuación ante emergencias del Plan de Actuación, Evacuación y Rescate del tren (DPAE) del tren. A las 20:02:45, el TAV LD de Sevilla llama al C24H Sevilla y se dice: "Lo del Alvia es del frenazo y puede haber heridos por eso, están intentando contactar con la interventora". Menos de un segundo más tarde, a las 20:03:09, el Cecon llama al agente de Guardia Nacional y le actualiza la información sobre la incidencia.

Por otra parte, el consejero de Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha confirmado que los forenses han determinado que las 45 víctimas mortales del siniestro, fallecieron de manera inmediata. Así se desprende de las autopsias que en el Instituto de Medicina Legal de Córdoba se han practicado a los fallecidos por el choque de los trenes.

Los trabajos en la zona del accidente continúan este viernes centrados en la retirada de los restos de ambos trenes y la limpieza de las vías, todo ello después de que hayan finalizado las labores de emergencia tras localizarse en la tarde de este pasado jueves a las dos últimas víctimas desaparecidas, que han elevado a 45 el número de fallecidos. Así lo han confirmado fuentes de Adif, que han detallado que antes de empezar a recuperar la infraestructura es necesario retirar los restos de los convoyes Iryo y Alvia involucrados en el accidente del pasado domingo para, posteriormente, hacer una valoración de los daños y empezar a reconstruir todos los elementos dañados.

La Junta de Andalucía ha desactivado el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil que pasa de situación operativa 1 a 0, lo que supone su desactivación tras finalizar las tareas de la Junta de Andalucía sobre el terreno. Desde que se activó el domingo a las 21:26 han participado en el rescate y atención a las víctimas 19 UVIs de los Servicios de Urgencia de Montoro, Adamuz, El Carpio y Bujalance y las del 061 de Jaén, Córdoba y Sevilla; 16 ambulancias y 2 vehículos de apoyo logístico (VAL) del 061.