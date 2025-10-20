El Sindicato Médico alerta a Sanz sobre la falta de personal en Andalucía

El Sindicato Médico de Andalucía (SMA) ha mantenido un encuentro de trabajo con el recientemente nombrado consejero de Sanidad, Antonio Sanz. Entre los temas tratados, se ha trasladado por parte del SMA la demanda y necesidad de un cambio de modelo sanitario en la Comunidad Autónoma que incluya una mejora de la situación laboral y retributiva del colectivo médico y facultativo, como única vía para paliar el grave déficit de médicos en el sistema sanitario público.

Además, los representantes sindicales han expuesto al consejero de Sanidad las reivindicaciones de la profesión médica y facultativa, defendiendo la importancia de establecer un marco normativo específico que la regule y un ámbito de negociación propio.

Por su parte, Antonio Sanz ha manifestado su disposición a estudiar la documentación y propuestas presentadas, así como a mantener futuras reuniones, algo que desde el Sindicato Médico Andaluz valoran "positivamente".

El encuentro, "desarrollado en un clima de cordialidad, escucha activa y voluntad de colaboración", ha servido a los representantes sindicales para conocer oficialmente al nuevo consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, como parte de la ronda de contactos que la Consejería está impulsando con todos los agentes del sector sanitario.

En la reunión, celebrada en la sede del SMA, han estado presentes el presidente del Sindicato Médico Andaluz, Rafael Ojeda, acompañado del secretario general del SMA, Ángel Tocino, y de la vicepresidenta del SMA, Carmen Serrano. Por parte de la Consejería de Sanidad, además del mencionado consejero Sanz, han asistido la vicepresidenta de la Consejería de Salud, María Luisa del Moral; y el director general de personal del SAS, José Luis Sedeño.