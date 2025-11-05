Sindicatos y Junta: sí al diálogo social pero con manifestaciones

La cita ha sido en la sede de la Consejería de Hacienda y Diálogo Social después de la última remodelación del Gobierno andaluz. La consejera Carolina España acaba de asumir las competencias de las relaciones con los agentes sociales y ha citado al presidente de la CEA, Javier González de Lara; y a los secretarios generales de la UGT, Óskar Martín, y de CCOO, Nuria López, para mantener el primer encuentro institucional. Hay que tener en cuenta que faltan pocos meses para las elecciones autonómicas, previstas para la primavera de 2026.

Lo llamativo de este encuentro no es la valoración de la consejería que ha mostrado la voluntad del Ejecutivo andaluz de “continuar con la vía del diálogo y la negociación” con los agentes sociales porque “estamos convencidos de que el diálogo social es un importante motor de propuestas, acuerdos y estabilidad para el futuro de Andalucía”. “El gran trabajo realizado ha sido muy fructífero, y a nosotros ahora nos toca continuarlo”, según dijo Carolina España.

Unas declaraciones en tono institucional que coinciden casi punto por punto con la que han hecho los secretarios generales de la UGT y Comisiones Obreras, lo que resulta más elocuente. Según han explicado a este diario desde Comisiones Obreras, el encuentro se ha desarrollado en un tono cordial y han reconocido el trabajo realizado por el consejero Antonio Sanz por el diálogo social, “con sus luces y sus sombras”, al tiempo que se han comprometido a seguir trabajando con el Gobierno andaluz. “Porque al pacto social le queda mucho recorrido”.

Reconocimiento a Antonio Sanz

Desde las filas de UGT la valoración de la reunión también ha sido positiva. El secretario general del sindicato, Óskar Martín, ha ofrecido “lealtad institucional y voluntad de acuerdo” a la nueva consejera para fortalecer el diálogo social y ha destacado “la disposición de mantener el espíritu del Diálogo Social que ha caracterizado a su antecesor, Antonio Sanz”. Martín ha recordado “los muchos acuerdos alcanzados” en el anterior mandato, en especial en el Pacto Social 2023” y ha mostrado su voluntad para seguir desarrollándolo “para mejorar la vida de los andaluces”.

“Debo reconocer al anterior responsable de estas políticas y a su equipo el enorme compromiso y la paciencia demostrada, para que los puentes se mantengan constituidos y fortalecidos. Ha sabido poner en el trabajo del día a día la cordura y el interés general, que es hacer una Andalucía mejor y más próspera”, ha dicho Óskar Martín en una información oficial que ha transmitido el sindicato. La próxima reunión del máximo nivel de diálogo social tendrá lugar el próximo mes de enero tal y como ha propuesto la consejera Carolina España, manteniendo así los encuentros cada seis meses tal y como están estipuladas.

La Ley de Participación Institucional

Hay un dato relevante a tener en cuenta. El Gobierno andaluz aprobó en noviembre de 2024 la Ley de Participación Institucional que blinda el apoyo económico de la Junta para la CEA y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, eliminando así la discrecionalidad que regían hasta entonces las relaciones entre los agentes sociales y los sucesivos gobiernos. Una promesa que habían escuchado durante años de los gobiernos del PSOE pero que no se había materializado. La mayoría absoluta del PPla llevó al Parlamento andaluz y logró su aprobación con los votos del PP, del PSOE, la abstención de Por Andalucía y el rechazo frontal de Vox y Adelante Andalucía.

Desde entonces hasta ahora, las relaciones entre la CEA, UGT y Comisiones Obreras con la Junta han sido bastante fluidas. En Marzo de 2023 firmaron el ‘Pacto Social y económico por el Impulso de Andalucía’, con una movilización prevista de cerca de 9.000 millones de euros. Lo último ha sido el ‘Pacto Andaluz por la Conciliación y la Corresponsabilidad’.

Protestas en las ocho provincias

Pero si este martes todo eran alabanzas a Antonio Sanz, el domingo todo se van a volver protestas contra él como consejero de Sanidad ya que CCOO, CSIF, UGT, Satse y las Mareas Blancas han convocado manifestaciones en las ocho capitales andaluzas por el “fracaso” de la Junta con la sanidad. El motivo oficial de la protesta es “exigir el mantenimiento de una sanidad pública de calidad para toda la ciudadanía”. “La sanidad andaluza atraviesa una grave crisis, marcada por un deterioro generalizado y planificado, que se manifiesta en escándalos como los errores del programa de detección precoz del cáncer de mama, con consecuencias graves para muchas mujeres”, dice la información con la que se convocan las protestas.

Los sindicatos consideran que el “escándalo” de los errores en los cribados del cáncer de mama “no es más que la punta del iceberg del deterioro de la sanidad pública andaluza” y que pone de manifiesto “el fracaso de la política sanitaria del Gobierno andaluz”.

Los sindicatos y las Mareas Blancas llaman la atención sobre “la financiación insuficiente y, en parte, progresivamente derivada al sector privado mediante formas de pago actualmente judicializadas por apariencia de irregulares; Atención Primaria infradotada; listas de espera para consultas con especialistas hospitalarios y para cirugía inaceptables y opacidad como la no publicación de las demoras en la realización de pruebas diagnósticas”.