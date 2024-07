Estas son las cinco provincias con avisos naranja o amarillos por calor en Andalucía

Este jueves el calor continua apretando en varias zonas de Andalucía hasta los 40 grados de máxima, es decir, alerta naranja.

Del mismo modo que ocurrió en Sevilla, cuando el miércoles la máxima subió en las horas centrales del día hasta los 39 grados, para este jueves se rozarán los 41 de máxima, también en alerta naranja.

En Córdoba, las máximas alcanzarán también los 39 grados y sucederá lo mismo que en Sevilla, con un aumento de dos grados en el mercurio.

Asimismo, Jaén tendrá la alerta naranja activa para el jueves 4 de julio, cuando se prevén 38 grados. Igualmente ocurre en la zona del condado de Huelva, con mínimas que bajan hasta los 19 grados, pero con máximas que se mantienen en 40 para el jueves.

Alertas: fenómenos adversos

Para garantizar la salud de los ciudadanos, la Aemet establece los niveles de alerta en función de los fenómenos meteorológicos que puedan afectar a la seguridad de las personas y a los bienes materiales que la agencia denomina "fenómenos meteorológicos adversos".

Según la AEMET, se considera fenómeno meteorológico adverso a todo evento atmosférico, capaz de producir, directa o indirectamente, daños a las personas o daños materiales de consideración. En un sentido menos restringido, también puede considerarse como tal cualquier fenómeno, susceptible de alterar la actividad humana de forma significativa en un ámbito espacial determinado.

En ese sentido, el Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteoalerta) pretende facilitar la mejor y más actualizada información posible sobre los fenómenos atmosféricos adversos que se prevean, con un adelanto de hasta 72 horas.

Aviso naranja: cierto grado de peligro

Asimismo, para ofrecer la información más adecuada posible y en armonía con los criterios europeos comunes, se contemplan cuatro niveles básicos, a partir del posible alcance de determinados umbrales en función a criterios climatológicos según los niveles de alerta.

Verde: No existe ningún riesgo meteorológico, lo que quiere decir que no se espera que el tiempo cause impactos significativos, aunque pueden tener un carácter menor o local.

Amarillo: No existe riesgo meteorológico para la población en general, pero sí para alguna actividad concreta.

Naranja: Existe un riesgo meteorológico importante no habitual, y con cierto grado de peligro para las actividades usuales. Para este nivel de alerta, se recomienda tomar precauciones y mantenerse informado de la predicción meteorológica más actualizada, dado que las actividades habituales y al aire libre pueden verse alteradas.

Rojo: El riesgo meteorológico es extremo (fenómenos meteorológicos no habituales, de intensidad excepcional y con un nivel de riesgo para la población muy alto). La recomendación es tomar medidas preventivas y actuar según las indicaciones de las autoridades, además de no viajar salvo que sea estrictamente necesario.