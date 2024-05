El subdelegado dice que el PP tapa "sus propias vergüenzas atacando a cosas que cuando gobiernan no las hace"

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha señalado el "cinismo y la inacción" del PP y ha considerado que sus críticas se producen en el contexto en el que "tiene que tapar sus propias vergüenzas y lo hace atacando a cosas que ellos luego, cuando gobiernan, no lo hacen", en referencia a la bonificación de la AP-7 por parte del Ejecutivo central.

Así ha respondido Salas, antes de participar en las Jornadas 'El arraigo para la formación y la estancia de Estudios en España', organizadas por la CEA, a las preguntas de los periodistas sobre las críticas del PP a la negativa del Gobierno a bonificar este peaje aunque sí lo hace en otros casos.

Según Salas, estas críticas "vienen en el contexto de que el PP necesita salvaguardar su acción frente a su inacción, por ejemplo, la Junta de Andalucía, contra la sequía", recordando su reunión este pasado lunes con empresas afectadas por el decreto del Gobierno andaluz, a las que "no se les ha escuchado" y que "están en una grave situación económica y laboral"."Ante eso, la Junta de Andalucía no está haciendo nada; igual que en la sanidad, que vemos cómo pedimos un médico de Atención Primaria en un centro de salud y tardan tres o cuatro semanas en darnos cita. Vemos también cómo la sanidad privada de la provincia de Málaga crece más que en toda España y eso es deterioro de la sanidad pública", ha apuntado.

En su opinión, ante eso, "el PP se refugia en hacer críticas sobre cosas que cuando gobiernan no las hacen", señalando que "no levantaron el peaje de la AP-7; el señor Elías Bendodo era presidente de la Diputación y presidente del PP de Málaga cuando ellos gobernaban en España y votó en contra de la liberalización de ese peaje, y ahora que ellos no gobiernan, atacan con ese tema", ha dicho.

Salas ha defendido que el Ejecutivo de España "actúa cuando es necesario", punto en el que ha recordado que "de hecho, ante los problemas de la inflación del año pasado, el Gobierno acudió a bonificar a los usuarios de la autopista con 4,2 millones de euros pagados por el Ministerio del Transporte"."Eso da fe de la ayuda que realizamos frente al cinismo y la inacción del PP que, como digo, tiene que tapar sus propias vergüenzas y lo hace atacando a cosas que ellos luego, cuando gobiernan, no lo hacen", ha finalizado.