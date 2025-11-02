Tiempo en Andalucía: la Aemet prevé un descenso de las temperaturas

Las temperaturas descenderán este domingo 2 de noviembre de 2025 en la mayor parte del territorio peninsular, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El descenso será más notable en el cuadrante nordeste, Sistema Central y zonas de las Béticas orientales, con caídas significativas en puntos del Pirineo.

En la vertiente atlántica de Andalucía se esperan cielos muy nubosos con precipitaciones débiles a moderadas que tenderán a remitir a partir del mediodía, mientras que la vertiente mediterránea gozará de cielos poco nubosos. Las temperaturas mínimas experimentarán un descenso en la mitad noroeste peninsular y Baleares, siendo más acusado en Extremadura, Castilla y León y La Rioja.

Un frente poco activo acabará de recorrer la Península y Baleares durante la jornada, dejando tras de sí cielos nubosos o cubiertos y abundante nubosidad alta. Se prevén precipitaciones dispersas en el cuadrante nordeste, zonas de Levante, Andalucía occidental y ambas mesetas, sin descartar chubascos aislados en el archipiélago balear.

El tiempo en Andalucía

En contraste con la situación peninsular, los cielos en Canarias permanecerán mayoritariamente despejados o con intervalos de nubes altas, donde los termómetros experimentarán un ascenso que podría alcanzar localmente los 30 grados.

Respecto a las máximas previstas en Andalucía, se esperan 25 grados en Huelva, Málaga y Sevilla; 24 grados en Almería, Cádiz y Córdoba; mientras que Granada registrará 23 grados con mínimas que descenderán hasta los 6 grados. En Jaén, los termómetros apenas alcanzarán los 20 grados.

Previsión del viento y otros fenómenos

El viento soplará de componente oeste en la mayor parte del territorio, con intensidad moderada en litorales, Baleares, valle del Ebro e interior este peninsular. Se esperan intervalos fuertes en el Cantábrico y rachas muy fuertes en el bajo Ebro. La tramontana tenderá a arreciar en Baleares y podrían registrarse intervalos fuertes en el Ampurdán.

La cota de nieve se situará por encima de los 2.000 metros en el Pirineo, mientras que podrían formarse bancos de niebla matinales en zonas montañosas y puntos de ambas mesetas. En Canarias, predominará el viento moderado de componente este.