¿Cuándo volverán las lluvias a Sevilla?

Sevilla registró este miércoles una jornada histórica de lluvias, con cerca de 115 litros por metro cuadrado en apenas 15 horas, según datos de Emasesa. Las precipitaciones se concentraron durante la madrugada y la mañana, hasta aproximadamente las cuatro de la tarde, momento en el que cesaron. Pese a ello, la provincia permaneció bajo aviso naranja hasta las 20:30 horas.

El episodio dejó importantes incidencias en toda la provincia: alrededor de 700 avisos, la mayoría relacionados con calles anegadas, inundaciones y caída de árboles, lo que provocó también cortes de tráfico. En la capital, la Policía Local de Sevilla gestionó 228 incidencias desde la medianoche, destacando ocho rescates y cuatro accidentes de tráfico, sin que se hayan registrado heridos.

El tiempo en Sevilla para los próximos días / Aemet

Tras esta intensa jornada, el mal tiempo dará una tregua este jueves. La última previsión de la Aemet apunta a cielos nubosos, pero con 0% de probabilidad de precipitaciones durante toda la jornada.

De cara al fin de semana, el tiempo se mantendrá inestable. El viernes se espera un riesgo bajo de lluvias, con una probabilidad del 75%, aunque entre las 12:00 y las 00:00 el riesgo será prácticamente nulo. El sábado continuará la inestabilidad con un 40% de probabilidad de lluvia durante la mañana y un 20% a partir de las 12 del mediodía.

El domingo, el riesgo de precipitaciones aumentará de forma notable: 75% por la mañana y 40% durante la tarde y noche, lo que convierte esta jornada en la de mayor probabilidad de nuevas lluvias.

Con estos pronósticos, Sevilla vivirá un respiro temporal antes de un fin de semana marcado de nuevo por la incertidumbre meteorológica. La ciudad, aún recuperándose de este episodio excepcional, permanecerá atenta a la evolución del cielo, que podría volver a dejar agua en los próximos días.