Tiempo en Andalucía: estas son las zonas que esperan lluvias a partir del jueves

Este martes 19 de agosto ha comenzado con un descenso generalizado de las temperaturas en Andalucía, salvo en zonas donde se esperan vientos terrales, como Málaga (40ºC). En este sentido, continúan activos algunos avisos por calor en Sol y Guadalhorce, Axarquía y el levante almeriense, que irán desapareciendo conforme avancen las horas durante la jornada del miércoles 20. Asimismo, las previsiones apuntan a la llegada de precipitaciones el jueves en algunas zonas de Granada y Almería.

Aunque la ola de calor ha llegado a su fin, después de 16 días de elevadas máximas, "es prácticamente seguro que este verano será uno de los dos más cálidos de la serie, superando al histórico verano de 2003, que quedaría en tercera posición", informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en redes sociales. "Veremos si, finalmente, supera al de 2022. Todo dependerá de las temperaturas del 21 al 31 de agosto".

Por el momento, este martes ha amanecido con "cielos poco nubosos o despejados, y nubosidad de evolución diurna en las sierras del extremo oriental". Las temperaturas han descendido hasta los 37ºC en Sevilla, Córdoba y Granada, 35ºC en Almería y Jaén, 34ºC en Huelva y 31ºC en Cádiz; una bajada que, según parece, continuará durante los próximos días.

Estas son las zonas de Andalucía en las que se esperan lluvias

Zonas de Andalucía que esperan lluvias el jueves 21 y el viernes 22 de agosto / Aemet

Como podemos comprobar en la página de la Aemet, dentro de una semana marcada por la estabilidad atmosférica, el jueves 21 de agosto vendrá acompañado de "intervalos nubosos en el extremo oriental, sin descartar chubascos ocasionales por la tarde". Así lo podemos ver en el caso de localidades granadinas como Trevélez, donde las probabilidades de precipitaciones son del 55% a partir del mediodía y no se esperan máximas superiores a los 27ºC en toda la semana.

Por su parte, Almería se muestra más lluviosa, especialmente en municipios como la propia capital (60%), Gérgal (65%) o Albox (90%). En estos casos, las temperaturas serán un poco más altas (entre los 29 y los 35º), con un previsible aumento general de cara al próximo lunes, 25 de agosto.

Sea como sea, parece que las lluvias continuarán el viernes 22 de agosto y, ocasionalmente, podrían ir acompañadas de tormentas. Las probabilidades aumentan en Trevélez (Granada) hasta el 95%, mismo porcentaje que se espera en Gérgal (Almería), un valor que desciende ligeramente en el resto de las localidades mencionadas.

Las previsiones para la semana en Andalucía

Independientemente de estos episodios de lluvias aislados, lo cierto es que el tiempo se mantendrá estable en el conjunto andaluz. Eso sí, se esperan terrales en Málaga capital, tanto para el martes 19 como para el miércoles 20, que podrían elevar las temperaturas del entorno metropolitano hasta los 39ºC; 36ºC, en el caso de la próxima jornada.

Asimismo, mientras se registran descensos térmicos en la vertiente atlántica, los intensos vientos del levante almeriense y la calidez del ambiente en esa región llevan a la activación de un aviso por parte de la Aemet. A pesar de ello, las previsiones apuntan a una semana tranquila, con una bajada generalizada de las temperaturas y la probabilidad de un nuevo incremento a partir del domingo. Sin embargo, la distancia en el tiempo hace que esto pueda variar y conviene estar pendiente de la actualidad meteorológica.