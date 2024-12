No habrá que sacar el paraguas en Navidad: la AEMET predice un invierno más seco y cálido de lo normal en Andalucía

Este sábado 21 de diciembre a las 10:21 horas daremos la bienvenida al invierno atmosférico, una estación que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé más cálida y seca de lo normal. Una tendencia que se manifestará durante las primeras jornadas festivas de la temporada: Nochebuena y Navidad. Así lo ha asegurado en rueda de prensa el delegado de la Aemet en Andalucía, Juan Dios del Pino, que tras un breve episodio de lluvias a mediados de esta semana, vaticina: "Es probable que no tengamos que sacar el paraguas; aunque si salimos temprano, habrá que abrigarse". Por ejemplo, en Sevilla se espera que los termómetros ronden los 7 grados a primera hora.

"La temperatura durante el mediodía será agradable y se podrá salir sin bufanda y sin paraguas", añade Del Pino; y es que las máximas podrían alcanzar los 17 grados. Una situación agradable marcada por el anticiclón y los intervalos de cielos poco nubosos, que podría ser el preludio de un invierno seco y cálido.

Más temperatura y menos precipitaciones este invierno

La Aemet sitúa a Andalucía dentro de un sector geográfico en que existe un 50% de posibilidades de que la temperatura sea superior a la media durante los meses de diciembre, enero y febrero. En cambio, existe un 30% de que las temperaturas sean "normales" y solo un 10% de que sean más frías, es decir, que se encuentren por debajo del tercil inferior.

En cuanto a las precipitaciones, tanto en el sur como en el centro y noroeste peninsular, existe un 50% de probabilidades de que la precipitacion media registrada este invierno sea inferior a la media; un 30% de que sean valores normales para la época y un 20% de que sea una estación "húmeda".

Un otoño muy cálido, tras un octubre muy húmedo

En una nota informativa, la Aemet concluye que el otoño meteorológico ha sido "muy cálido", con una anomalía de +1,1ºC y una temperatura media de 18,4ºC. En concreto, ha sido el octavo otoño más cálido desde 1961, siendo el de 2022 el más cálido de la serie histórica (19,4 ºC). Un total de 28 otoños han sido más cálidos de lo normal, de los cuales 16 pertenecen al nuevo milenio, todos los años desde 2013 ininterrumpidamente.

Por provincias, en Málaga ha sido el tercer otoño más cálido, mientras que en Huelva solamente el decimoctavo.En el análisis por meses, septiembre fue un mes con carácter "normal" (22,1º C); octubre, cálido (17,9ºC), con una anomalía positiva moderada. Al contrario, Andalucía registró el noviembre más cálido de la historia, con una anomalía "extrema" de +2,9º C (15,2º C).

Por otra parte, el otoño andaluz ha sido "húmedo", con una precipitación media de 144,5 mm. 2024 rompe así con la tendencia tras cinco otoños consecutivos con precipitaciones por debajo de la media. Por provincias, ha sido muy húmedo en Sevilla, pero seco en Jaén o Almería, que con 77,2 mm contrasta frente a los 307,7 mm de Cádiz.

Por meses, septiembre fue "muy seco", con solo un 21% de lluvias respecto a valores normales. Un octubre "muy húmedo" concentro buena parte de las precipitaciones (el triple de lo habitual) debido a la sucesión de fenómenos como las borrascas ExKirk y Berenice entre los días 11 y 17 (50 mm); una Dana y ExLeslie del 18 al 24 (68 mm); o la Dana de Valencia entre el 31 de octubre y el 6 de noviembre, con una precipitación media de 97 mm. Finalmente, ha sido un noviembre "húmedo", en que destaca la Dana de Málaga (26 mm).