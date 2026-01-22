El tramo de Adamuz tuvo una avería de la vía que usó el Alvia en noviembre de 2024

El Gobierno central ha elaborado y hecho público un informe de 34 páginas con todos los detalles sobre el accidente de Adamuz en el que aporta mucha información sobre todas las actuaciones de Adif en la vía, así como un cronograma completo de cómo se sucedieron los hechos. Una información que será valiosa en la investigación y que se aportará a los documentos que ya están analizando los técnicos.

El Gobierno desvela que el 28 de noviembre de 2024, el tramo de vía de Adamuz tuvo una avería, si bien esta se produjo en el tramo de circulación del tren Alvia. Eso significa, según recoge la información oficial, que "en el tramo concreto y en la vía utilizada por el tren de Iryo implicado en el accidente, no se ha registrado ninguna incidencia de vía desde 2021 hasta la fecha".

Pero esta no ha sido la única avería en los trayectos ferroviarios que incluyen el paso por Adamuz. Entre los años 2021 y 2025 se han registrado 1.304 incidencias de las que 17 corresponden a averías de vía. En el puesto de banalización de Adamuz —ubicado en la zona del accidente— se han registrado 70 incidencias en el mismo periodo (2021–2025), de las cuales 14 ocurrieron en el último año; una de ellas es la de noviembre de 2024 anteriormente citada.

Hay una apreciación técnica relevante. Según Adif, "se considera incidencia cualquier alteración en el funcionamiento normal tanto de la infraestructura ferroviaria como de los elementos rodantes. Estas incidencias pueden ser reportadas por Adif o por las empresas ferroviarias y abarcan una amplia variedad de situaciones, como falta de suministro eléctrico, limitaciones de velocidad, fallos en los sistemas de telecomunicaciones, entre otros. Dentro de esta categoría general se incluyen las averías de vía, es decir, aquellas que afectan directamente al carril, las traviesas o los desvíos".

Las inspecciones

El prolijo informe del Gobierno detalla también las inspecciones que se han realizado. Así, entre octubre de 2025 y enero de 2026, el tramo en cuestión fue sometido a cuatro inspecciones técnicas reglamentarias, sin que en ninguna de ellas se detectara anomalía, defecto o fallo alguno en la vía del tramo donde se produjo el accidente.

En concreto, el 13 de octubre de 2025 se llevó a cabo una auscultación geométrica para la verificación de los parámetros geométricos de la vía (ancho de vía y disposición en planta y alzado); el 5 de noviembre de 2025, una inspección visual a pie destinada a la revisión detallada de traviesas y carriles; el 21 de noviembre de 2025, una auscultación dinámica orientada a la medición en tiempo real de la calidad, seguridad y confort de la infraestructura —vía y 20 catenaria— a velocidades comerciales, registrando parámetros como alineación, nivelación, peralte, desgaste y vibraciones; y, finalmente, el 7 de enero de 2026, la comprobación integral del desvío instalado en Adamuz en mayo de 2025, incluyendo la verificación de su geometría y del correcto estado y funcionamiento de motores y agujas.

Las obras

La última renovación de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla se produjo en 2025, con una inversión superior a los 700 millones de euros, e incluyó la renovación parcial de carriles y traviesas a lo largo de distintos tramos de la línea, con el objetivo de reforzar los niveles de fiabilidad, seguridad y durabilidad de la infraestructura. En particular, en el tramo de Adamuz, las actuaciones consistieron en la sustitución de los desvíos existentes, así como en el reemplazo completo del carril y las traviesas, finalizando los trabajos en mayo de 2025.