La Universidad de Granada crea una web con más de mil memes y chistes para estudiar 25 años de humor digital en español

Más de mil memes, chistes y vídeos humorísticos en español, creados a lo largo de un cuarto de siglo, ya tienen su propio espacio. Se llama Humnet y es una base de datos que recopila los mejores momentos de la red desde el año 2.000, con un objetivo claro: entender cómo nos reímos en internet y de qué manera el humor digital refleja los cambios de lenguaje, las modas y las conversaciones de cada época.

Además, "este recurso permite analizar cómo se crean comunidades en torno a la diversión compartida", explican los autores del portal auspiciado por la Universidad de Granada (UGR). En otras palabras, muestra la evolución social y cultural a través de imágenes, GIFs, vídeos o textos, procedentes de redes sociales y plataformas, como X (Twitter), Instagram, Facebook, Reddit, Tumblr, Bluesky o YouTube. Es decir, 25 años de humor digital que retratan cómo ha cambiado internet... y también cómo hemos cambiado nosotros.

Una base de datos con más de mil memes desde el año 2.000

'Humnet' ha sido diseñado y creado por la profesora del Departamento de Lengua Española de la Universidad de Granada, Doina Repede, e incluye un extenso corpus formado por material propio de España e Hispanoamérica. Asimismo, se puede complementar con la base de datos multimodal 'Humcor', que recopila 125 años de producción oral humorística en distintas variedades del español, incluido el que se habla en Guinea Ecuatorial.

"El proyecto, que comenzó en enero de 2026, ofrece una herramienta sin precedentes para comprender cómo nos reímos y comunicamos en la era digital", asegura la universidad en un comunicado. En este sentido, la base de datos ha sido concebida para facilitar al máximo el trabajo de los usuarios. "Todo el contenido se puede consultar a través de diversos criterios de búsqueda, como el tipo de muestra (meme, chiste...), el formato (vídeo, imagen...), el medio de difusión (red social concreta), la temática, el país de origen o el año de publicación".

Además, cada pieza incluye un código identificador y metadatos esenciales sobre su procedencia. Esto permite trazar un mapa pionero a través de los últimos 25 años de Internet.

De los cambios sociales a los patrones de comunicación

"Como apoyo a la comprensión, el corpus ofrece dos transcripciones de texto: una literal y otra normalizada, según las normas ortográficas actuales". Esto permite comprobar de qué manera han cambiado los patrones comunicativos desde los albores del año 2.000. Y no solo eso. El tipo de chiste o 'meme' refleja una clara evolución conforme a la realidad social del momento: desde una ventana emergente del primitivo windows (2004) hasta el meme de Donald Trump escuchando a Bad Bunny en la Super Bowl (2026).

Uno de los aspectos más relevantes de esta plataforma es la incorporación de un diccionario integrado. Según la Universidad de Granada, "esta herramienta complementaria recoge y explica expresiones coloquiales, modismos regionales y términos propios del argot de internet". Su objetivo es facilitar la comprensión de los contenidos, especialmente para aquellos investigadores o lectores no familiarizados con determinadas jergas o variedades dialectales del español.