Las víctimas andaluzas de violencia de género aumentan más de un 25%

El número de mujeres víctimas de violencia de género creció el año pasado más de un 25% y aún con la influencia de la pandemia, la consejera de Inclusión Social, Loles López, no dudó en calificar la cifra como "demoledora". Es uno de los datos contenidos en el Informe Anual sobre la Violencia de Género que se remitirá al Parlamento tras ser analizado en el Consejo de Gobierno de ayer y que recoge que las víctimas atendidas por los distintos servicios provinciales y municipales a lo largo del año pasado, hasta quedarse en un total de 31.566 casos. Un porcentaje similar crecieron las que padecieron casos de violencia sexual, mientras que las atenciones telefónicas se quedaron en 39.588 (un 2,4% más) y las mujeres y sus hijos atendidos en casas de acogidas sumaron un 4,3% hasta llegar a las 2.352) más de casos que un año antes.

Además, hay que añadir que nueve mujeres fueron asesinadas de las que únicamente un 11% habría presentado la correspondiente denuncia. A pesar de la "tragedia" y el "dolor" que suponen dichas cifras, López concretó también que se trata de la cifra más baja desde 2017, ya que en 2020 se contabilizó una más, un año antes cuatro más y en 2018 se alcanzaron tres asesinatos más que el pasado ejercicio. La preocupación también lo origina el hecho que Andalucía supone el 20,5% del total de mujeres víctimas de violencia de género de España y de igual manera, la tasa de la comunidad autónoma (por cada 10.000 mujeres) es más alta en Andalucía que en el resto del país.

Por último, la consejera reconoció que el año pasado se cerró con 8.123 órdenes de protección (de nuevo el 21,8% del total nacional). Según el sistema VioGén, en 2011 hubo 154.799 casos de violencia de género en Andalucía, de los cuales 19.293 estaban en situación de activos, cuatro puntos más que un año antes.

Son los datos que justifican, a juicio del Ejecutivo andaluz, la necesidad de una declaración institucional que, como suele ser habitual, no se va a poder llevar a cabo al no conseguir la unanimidad de todos los grupos con representación parlamentaria. La negativa de Vox a reconocer la mera existencia de esta violencia contra las mujeres, hará que la misma se sustituya por la lectura de un manifiesto fuera del salón de plenos en la que estarán presentes los representantes del Gobierno, PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía.

La consejera ha insistido en repetidas ocasiones en desmarcarse de la línea seguida por Vox en la anterior legislatura, aunque ha asegurado que mantendrá el teléfono de atención a la Violencia Intrafamiliar, ya que ha explicado que "la Junta de Andalucía debe luchar contra todo tipo de violencia, por lo que no se va a suprimir mientras yo siga teniendo responsabilidades en esta Consejería" y mientras "tengamos elementos para hacerle frente, no se van a eliminar". Loles López sorprendió también con la equidistancia con la que se refirió al tratamiento que lleva a cabo en sus intervenciones parlamentarias al referirse a la necesidad de "huir de los extremos, tanto de los socialistas, como de Vox", ya que ambos, al menos a su juicio, otorgan un "sesgo ideológico" a una materia de la que "debería estar ausente, porque lo que necesitamos es "unidad entre todos para terminar con esa violencia que no cabe ninguna duda de que existe y es necesario erradicar".

El IAM y la ley del sólo sí es sí

También se mostró firme a la hora de referirse al Instituto Andaluz de la Mujer -cuya supresión ha pedido Vox- para el que "habrá una sustituta o un sustituto en breve" porque "no es imprescindible que sea una mujer, porque se trata de un asunto de todos para el que es necesario la mayor unidad posible". El relevo se produce después del cese de la anterior directora, Mariela Checa, por incompatibilidad con el decanato del Colegio de Psicología de Andalucía Oriental, a quien la consejera quiso "dar las gracias por su magnífico trabajo en el tiempo que ha estado al frente del IAM".

Por último, la consejera de Inclusión Social, quiso refrendar sus manifestaciones sobre la conocida como ley del sólo sí es sí, así como de las "manifestaciones cargadas de ideología que se han vertido en los últimos días sobre los jueces. Se trata de una legislación que debe salir adelante con el consenso de la mayoría y, desde luego, no se pueden dar elementos que favorezcan a los agresores de ninguna manera".