Un vídeo de Cádiz opta al premio como la mejor película de turismo del mundo

"Me suele el sol encontrar, cuando declina y desmaya, absorto viendo llegar a la arena de la playa las roncas olas del mar". No hay mejor manera para definir a Conil y las costas gaditanas que este poema de José Velarde. Idílicas y extensas playas, a las espaldas un ganado que pasta en una sierra sublime que vigila la Torre de Guzmán. No había más remedio que dar a conocer al mundo las bondades de este rincón de Andalucía.

Innova Films es una productora internacional de contenidos audiovisuales, especialistas en vídeos corporativos y que opera desde esta comunidad. Creatividad e innovación a raudales para realizar unas producciones que ya han dado sus frutos. En este caso, llevaron a cabo un vídeo promocional de Conil denominado "El capitán" el cual se pudo visualizar en la pasada edición de Fitur. El corto, que no llega a los cinco minutos, ganó el primer premio otorgado por el jurado de LandIng Madrid, un galardón que fue recogido por el alcalde, Juan Bermúdez, en compañía del concejal de Turismo, David Tamayo y la responsable del Patronato conileño, Diana Andión.

"El capitán" gira en torno a la importancia de la almadraba para la localidad, una localidad que se fusiona con el mar y que vive por y para sus marineros, esos que faenen los mares desde tiempos inmemoriales. Más de 60 trabajos fueron presentados en el concurso y la productora gaditana fue la que se alzó con la gloria del galardón. Ahora, Conil quiere ir más allá y prepara su salto internacional. "El capitán" opta ahora a ser la mejor película de turismo del mundo. Para ello, necesitan el apoyo de todos los andaluces y del resto de España. Tan sólo hacen falta unos segundos para apoyar la causa y presumir orgullosos de los tesoros que esconde esta tierra.

Entre tanto destino turístico de placer en el que los hoteles tienen todo el protagonismo, los conileños quieren hacer ver a la población que hay un turismo más allá del ocio. Cónil esconde entre sus costas unas costumbres centenarias y una historia que debe ser conocida por todo el mundo. Aún así, el alcalde, Juan Bermúdez, apuntó en la pasada edición de Fitur que los hoteles y establecimientos hosteleros que posee el municipio han sumado uno de los ocho millones de pernoctaciones que lograba la provincia en su conjunto el pasado año. En definitiva, Conil lucha por un turismo global en el que sus visitantes puedan disfrutar de la alegría de vivir y enriquecerse con la historia de esta localidad.