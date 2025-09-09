La Guardia Civil ha desarticulado en Puerto Serrano una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, responsable del secuestro y torturas a uno de sus propios integrantes. A la víctima la culparon de la desaparición de un alijo de cocaína y heroína. La operación Trepamuros se ha cerrado con ocho detenciones y el ingreso en prisión de seis de los implicados, mientras que un noveno miembro continúa fugado.

Los hechos se remontan al 28 de agosto, cuando una llamada alertó de que un joven había entrado en una vivienda de la localidad. Al llegar, una patrulla encontró al hombre en estado lamentable tras haber permanecido retenido y torturado durante tres días. Tras ser atendido en un centro de salud y en un hospital, la víctima mostró inicialmente miedo a declarar por temor a represalias.

Finalmente, en sede policial relató que el 25 de agosto viajó a Dos Hermanas (Sevilla) para adquirir droga junto a otro miembro de la red. Su cometido era actuar como mula, transportando la sustancia ingerida en su organismo. Una vez de regreso en Puerto Serrano, liberó la droga en un domicilio usado como punto de consumo, pero parte del alijo desapareció.

Según la declaración, los cabecillas lo acusaron del supuesto robo y lo retuvieron durante tres días. Lo ataron, lo golpearon con distintos objetos, le practicaron cortes y le administraron sustancias y laxantes —entre ellos una botella de lavavajillas— para forzar la expulsión de la droga que creían extraviada. El joven logró escapar la noche del 28 de agosto y refugiarse en una vivienda cercana, donde fue localizado por la Guardia Civil.

Con las pruebas recabadas, los agentes solicitaron órdenes de entrada y registro. En la madrugada del 4 de septiembre, cerca de un centenar de guardias civiles irrumpieron en los domicilios de los principales implicados. La operación concluyó con ocho arrestos, aunque uno de los objetivos consiguió huir y sigue en busca y captura.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Arcos de la Frontera decretó prisión preventiva para seis de los detenidos. Las parejas de los líderes de la organización quedaron en libertad con cargos al tener menores a su cargo.

A los arrestados se les atribuyen delitos de secuestro, torturas, lesiones, tenencia ilícita de armas y tráfico de drogas. La operación ha sido dirigida por el Equipo de Policía Judicial de Arcos de la Frontera, con apoyo del Grupo de Reserva y Seguridad nº 2 de Montequinto, la Compañía de Villamartín, la Unidad de Seguridad Ciudadana, el Servicio Cinológico y el Equipo Pegaso.