¿Cuándo vuelven los caracoles y las cabrillas a Andalucía?

La llegada de la primavera a Andalucía no solo trae consigo el amanecer de los naranjos sevillanos en flor, paisajes marcados por un profundo colorido y terrazas llenas de una bulliciosa multitud que disfruta del buen tiempo; sino que también marca el inicio de uno de los mejores momentos gastronómicos: la temporada de caracoles y cabrillas. Pero ¿cuándo comienza exactamente?

Son muchas las personas que esperan degustar este manjar, oferta habitual en la mayoría de establecimientos que, con sus pizarras negras a pie de calle, llaman la atención de los viandantes. De las 150 especies identificadas en Andalucía, se consumen principalmente cinco: cabrilla, burgado (también llamado burgajo), serrano, chapa y caracol chico.

¿Cuándo vuelven los caracoles y cabrillas a Andalucía?

Este plato tradicional andaluz no es habitual todo el año. "Su consumo generalizado comienza en abril, aunque la sabiduría popular dice que los caracoles hay que comerlos en los meses que no tienen "erre": mayo, junio, julio y agosto", informan desde la web de Turismo de Andalucía. Ahora bien, lo cierto es que mientras haya caracoles, "la pasión no decae, sea el tiempo que sea".

En concreto, la temporada se inicia a finales de abril y principios de mayo, cuando la primavera alcanza su máxima expresión y la naturaleza se abre camino a lo largo de Andalucía. Además, la variedad es la premisa básica de este alimento. "En cada bar, en cada barrio y prácticamente en cada hogar encontrarás unos caracoles diferentes: más suaves, más picantes, más sabrosos...", señala este artículo. Claro que la dualidad siempre está entre elegir caracoles o cabrillas.

¿Dónde comer los mejores caracoles de Andalucía?

Entre los mejores establecimientos para degustar ester manjar, nos encontramos espacios de primera categoría como la Taberna El Chato (Jaén). "Es el mejor lugar de Jaén para disfrutar de unos buenísimos caracoles. En mi opinión, los mejores de la capital", afirma un usuario en Tripadvisor. Asimismo, la ruta de los caracoles de Córdoba es también célebre en lo referente a este molusco. Con una gran variedad de puestos, ofrecen desde la preparación clásica hasta elaboradas recetas con salsas.

Por su parte, en Sevilla hay también una amplia diversidad de ofertas, que vienen de la mano de algunos de los mejores bares. Tal es el caso de la Cervecería Pep Cruz 'Casa Pepito' o la cervecería El Tremendo, las dos próximas a la avenida de la Cruz Roja. En la zona de la Macarena se encuentra el Bar La Escalerita y cerca de la Alameda, la Bodega Umbrete. La Bodeguita La Chicotá de Luis Montoto, en Nervión, es otra apuesta segura.

Finalmente, el Bar Los Pajaritos (Huelva), el Nebraska (Cádiz), el bar Aliatar Los Caracoles (Granada) o el mesón Meko (Almería) son otros establecimientos reconocidos por la preparación de los caracoles; así como también el restaurante Venta Purguine, en el municipio malagueño de Alhaurín de la Torre.