“El apagón del 28 de abril evidenció que el sistema eléctrico no es fiable y añade un enorme coste para el consumidor”

El autoconsumo industrial en España vive un momento decisivo, con Andalucía como una de las regiones con mayor potencial gracias a su competitiva radiación solar. En un contexto de estabilización del mercado energético y creciente madurez del sector, las soluciones basadas en energía solar, almacenamiento y respaldo energético ganan protagonismo. La combinación de innovación tecnológica, modelos de financiación como el PPA y el respaldo institucional a través de subvenciones está acelerando la implantación de sistemas que reducen costes y refuerzan la autonomía energética de las empresas.

Pregunta.– Quantica ha experimentado un crecimiento sobresaliente en instalaciones de autoconsumo durante 2024. ¿A qué atribuyes este aumento y cómo se posiciona Andalucía dentro de este crecimiento?

Respuesta.– En España, la vía del autoconsumo como elemento clave en la transición energética prácticamente no existía hace ocho años. Había una regulación muy contraria, casi agresiva. Era un cambio de paradigma difícil de asumir para quienes llevaban tiempo beneficiándose del modelo anterior. Ese cambio llegó más tarde que en Latinoamérica. Tras varios años en Brasil y otros países, al regresar a España observé que el sistema eléctrico estaba muy atrasado. Había una demanda retenida que se liberó a partir de 2018 con una legislación más razonable. Desde entonces, especialmente tras eliminarse el "Impuesto al Sol", se abrió la puerta al autoconsumo. Quantica nació en 2016-2017 y ha estado desde antes de este cambio legal, por lo que conoce tanto las dificultades iniciales como el crecimiento posterior.

R. Entre 2020 y 2021 hubo un crecimiento muy importante. Con la guerra de Ucrania, el precio de la energía se disparó, lo que hizo que la demanda creciera de forma desbordada. Posteriormente, el precio se estabilizó y 2024 fue un año de madurez para el sector, en el que muchas empresas con bases débiles salieron del mercado. En este contexto, Quantica destacó por su calidad, visión a largo plazo y profundidad técnica. Al estabilizarse el mercado, se puso en valor la seriedad y diferenciación del trabajo. En 2024 la empresa volvió a crecer, con perspectivas muy positivas para 2025.

P.– ¿Qué papel juega Andalucía en este desarrollo?

R.– Andalucía tiene el potencial para convertirse en una potencia energética gracias a su radiación solar, la más competitiva de Europa. No contamos con petróleo, pero sí con sol, que nos aporta turismo y ahora también competitividad energética. Esto permite a las empresas producir a un coste muy inferior al resto de Europa, situando a Andalucía como una región privilegiada tanto en coste energético como en atracción de inversiones. La administración está impulsando este posicionamiento para fomentar el desarrollo industrial y atraer nuevas empresas.

P.– ¿Qué sectores industriales están liderando esta adopción y por qué motivo eligen el autoconsumo?

R.– El autoconsumo es completamente transversal. Toda industria consume electricidad, por lo que no se puede identificar un único sector clave. Se trabaja con sectores como alimentación, hoteles, gasolineras y cadenas como McDonald’s. No se trata solo de industrias pesadas. Lo eligen porque no existe energía más competitiva. La tecnología fotovoltaica ya es la más barata a nivel global, y el autoconsumo elimina además los elevados costes del sistema eléctrico tradicional (transporte, distribución, etc.). Por eso, de aquí a 15 años, una empresa sin autoconsumo será tan inusual como una vivienda sin frigorífico o aire acondicionado.

P.– Tras el apagón del 28 de abril, ¿habéis observado un incremento en la demanda de almacenamiento energético por parte de empresas?

R.– Sin duda. Antes el porcentaje era menor, pero el apagón puso en evidencia el segundo gran coste de la electricidad: el del sistema. Hasta ahora se hablaba sobre todo del precio de generación, que se disparó con la guerra de Ucrania. Sin embargo, incluso cuando la generación baja o se sitúa en cero (gracias a la solar centralizada), la energía sigue teniendo un coste importante por su transporte. El apagón demostró que incluso con energía barata, el coste del sistema es inevitable. El autoconsumo genera la energía donde se necesita, por tanto, elimina ese coste del sistema, ganando aún más relevancia. Las empresas han entendido que el autoconsumo con almacenamiento es la forma de asegurar estabilidad, eliminar oscilaciones y reducir dependencia. Es como pasar de depender de estructuras ajenas, costosas, arbitrarias y poco fiables, en manos privadas, a construir pilares propios: fiables, económicos y duraderos.

Javier Becerra, director de autoconsumo industrial de Quantica

P.– ¿Qué soluciones concretas de respaldo energético ofrece Quantica y cómo se integran con los sistemas de autoconsumo?

R.– Ofrecemos almacenamiento con baterías, cuyos precios han caído de forma significativa, siguiendo una curva similar a la de los módulos fotovoltaicos. Disponemos de soluciones adaptadas a distintos tamaños, evitando el sobredimensionamiento. Además, complementamos el sistema con soluciones de backup que permiten continuar operando incluso durante apagones. La combinación de autoconsumo, almacenamiento y backup conforma una solución energética completa. Actualmente, en Andalucía existen subvenciones que hacen este momento especialmente atractivo para la implantación de este tipo de sistemas.

P.– ¿Cómo ayuda Quantica a sus clientes a acceder a las subvenciones disponibles?

R.– El autoconsumo ya es rentable sin subvenciones. Si se comparan los costes con los de la red, incluso cuando la generación está a cero, sigue siendo más barato. Las ayudas, que pueden alcanzar hasta el 60 %, mejoran aún más la rentabilidad. No son un regalo, sino una rectificación histórica tras décadas de apoyo a las energías fósiles. En Quantica gestionamos todo el proceso internamente. Tenemos personal especializado con años de experiencia en tramitación. Se calcula que una de cada cuatro subvenciones gestionadas en Andalucía ha pasado por nosotros. Informamos con total transparencia sobre los tiempos y condiciones. Las subvenciones no se usan como herramienta comercial, sino como un valor añadido real y bien gestionado.

P.– ¿Qué aspectos del proceso institucional de subvenciones deberían mejorarse para acelerar la transición energética industrial?

R.– El registro y solicitud no son excesivamente complejos para empresas con experiencia, pero para nuevos solicitantes sí supone una barrera significativa. El principal punto a mejorar es el tiempo que transcurre hasta el pago de la ayuda. Aunque todo se justifique correctamente, los plazos pueden ser excesivamente largos. Sería positivo reforzar los equipos técnicos de la administración para agilizar el desembolso. Esto facilitaría que la liquidez llegue antes a las empresas que han cumplido con todos los requisitos.

Instalación de autoconsumo de ACB Components realizada por Quantica

P.– Quantica apuesta por el modelo PPA (Power Purchase Agreement). ¿Qué acogida ha tenido esta modalidad?

R.– El modelo PPA permite a las empresas acceder al autoconsumo sin necesidad de inversión inicial. En lugar de adquirir la planta, compran la energía generada a un precio mucho más competitivo que el de la red. No hay desembolso, se obtiene un ahorro desde el primer día y, transcurrido un plazo (que puede ser de 5, 10 o 20 años), la planta pasa a ser propiedad del cliente. Más del 50 % de nuestros proyectos industriales actuales se acogen a este modelo. Además, permite la recompra anticipada de la instalación con un precio fijado desde el inicio.

P.– ¿Qué papel desempeña Quantica en la estructuración, financiación y mantenimiento de los acuerdos PPA?

R.– Nuestro papel es integral. El cliente no asume ningún riesgo. Todos los trámites (legalizaciones, licencias, relaciones con distribuidoras, etc.) y cualquier sobrecoste son asumidos por Quantica. El cliente no incurre en deuda ni garantías. Solo paga una factura energética más barata, sin costes adicionales. El mantenimiento también está incluido. Quantica cuenta con uno de los mayores porfolios de operación y mantenimiento del país. Además, mantenemos y reparamos instalaciones de terceros cuyos proveedores han desaparecido o no ofrecen servicio. Nuestro enfoque es ofrecer soluciones completas, eliminando riesgos para el cliente y asegurando el funcionamiento óptimo durante toda la vida útil del sistema.