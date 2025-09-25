Los Arcos impulsa “Zona Cero Pantallas” para concienciar sobre el uso excesivo de pantallas en la infancia

El centro comercial Los Arcos, el centro comercial de referencia de la provincia de Sevilla, llevará a cabo una campaña de concienciación ciudadana sobre los efectos del uso excesivo de pantallas en niños. De acuerdo a diversos estudios, se estima que más de 222.000 niños de entre 0 y 11 años podrían estar expuestos a un uso abusivo de pantallas en la provincia, lo que puede ocasionar retrasos en la comunicación y en las habilidades de resolución de problemas, así como dificultades para conciliar el sueño y problemas de ansiedad.

Ante esta situación, y en su labor de ser parte activa de la sociedad, del 26 de septiembre al 4 de octubre, el centro comercial Los Arcos llevará a cabo una campaña de concienciación que incluirá charlas en colegios, una mesa redonda de expertos e influencers especializados en desarrollo infantil y actividades familiares.

Lucía Mi Pediatra en Los Arcos

La campaña contará con la participación de Lucía Galán Bertrand, conocida como Lucía, Mi Pediatra, médica especializada en pediatría, divulgadora y autora de referencia en crianza y salud infantil. Reconocida por su cercanía y rigor, Lucía combina su experiencia médica con un lenguaje empático, llegando a miles de familias a través de sus redes sociales, conferencias y publicaciones.

El próximo 27 de septiembre a las 18:00 horas, Los Arcos acogerá una mesa redonda moderada por Lucía Mi Pediatra, en la que también participará la coordinadora del grupo Atención a la Infancia y Adolescencia de la Asociación Andaluza de Enfermería Familiar y Comunitaria (Asanec), Rocío del Pilar Cordero, y Lucía Ponce Rodríguez, psicóloga en el Hospital San Juan de Dios de Sevilla.

En este encuentro se abordarán los efectos del uso excesivo de pantallas en niños y adolescentes, así como sus consecuencias en el desarrollo físico y emocional, al tiempo que se ofrecerán herramientas prácticas para un uso equilibrado de la tecnología en el hogar. Esta sesión, que será libre y gratuita, también incluirá un turno de preguntas abierto a las familias asistentes.

Además, la mesa redonda será grabada en formato podcast para que pueda ser vista y escuchada posteriormente en diferentes plataformas digitales. Este capítulo formará parte de una serie de podcasts que se registrarán en distintos centros comerciales de España, acercando así el debate y la reflexión a un público más amplio.

La cita se completará con una firma de libros de Lucía Mi Pediatra, que tendrá lugar de 20:00 a 21:30 horas en el propio centro comercial, ofreciendo a las familias la oportunidad de conocer a la autora y llevarse sus obras dedicadas.

Una semana repleta de actividades cero pantallas para niños y adultos

Además de la mesa redonda, la campaña Zona Cero Pantallas desarrollará durante toda la semana en Los Arcos un completo programa de actividades gratuitas para concienciar sobre un uso saludable de la tecnología en la infancia. Se realizarán charlas en colegios a cargo de pediatras y expertos locales, el ‘Reto Zona Cero Pantallas’ —una experiencia en la que las familias podrán dejar sus móviles en taquillas y sumar minutos sin pantallas para ganar premios—, y una zona de juegos analógicos para redescubrir clásicos como las chapas, el scalextric o la rayuela.

Luis Enrique Ruiz, gerente de Los Arcos, comentaba que “para Los Arcos es un orgullo acoger una iniciativa tan necesaria como Zona Cero Pantallas. Sabemos que muchas familias buscan ideas y recursos para equilibrar el uso de las pantallas, y esta campaña les brinda la oportunidad de aprender, compartir y descubrir alternativas que fortalecen los vínculos familiares.”

Más información y reservas a través de la APP de Los Arcos.

Sobre Los Arcos

Los Arcos, propiedad de Castellana Properties y gestionado por Cushman & Wakefield, líder global en servicios inmobiliarios, desarrolla a lo largo del año distintas acciones sociales, ambientales y culturales a fin de mejorar su entorno. La realización en sus instalaciones de estas iniciativas forma parte de su responsabilidad social que persigue la mejora de la vida de los sevillanos.