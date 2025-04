Arruinados por el sueño futbolístico de su hijo: una familia borra 188.000 euros de deuda

A veces, los sueños se convierten en una carga cuando aparecen los imprevistos. Una familia que lo dio todo por el futuro de su hijo, acabó atrapada por las deudas. Hoy, gracias al apoyo de Andalucía Sin Deuda, han podido dejar atrás esa etapa y empezar de nuevo.

Todo comenzó con una decisión llena de buenas intenciones: invertir en el futuro deportivo de su hijo. Para ello, asumieron varios préstamos que les permitieran cubrir viajes, estancias y gastos lejos de casa. Querían darle una oportunidad real en el mundo del deporte. Pero entonces llegó la pandemia, y con ella, la incertidumbre. Como a tantas otras familias, les cambió los planes por completo.

La carga de la deuda creció como una bola de nieve hasta alcanzar los 188.000 euros, y el futuro parecía cada vez más lejano. “Nos sentíamos atrapados, sin salida posible. Pero gracias a la Ley de Segunda Oportunidad y al apoyo de Andalucía Sin Deuda, hemos podido empezar de nuevo. Nunca imaginamos que podríamos liberarnos de esa carga que no nos dejaba dormir”, comparte uno de los miembros de la familia.

Este caso demuestra lo importante que es contar con ayuda profesional cuando las deudas se desbordan. La historia de esta familia cambió por completo gracias a un recurso legal que todavía muchos desconocen, pero que puede marcar la diferencia cuando se cumplen los requisitos: la Ley de Segunda Oportunidad.

Samuel Díaz, abogado de Andalucía Sin Deuda

Andalucía Sin Deuda, marca de Sin Deuda Group, está especializada en la cancelación de deudas mediante la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad. “Casos como el de esta familia se repiten a diario: ingresos que desaparecen de un día para otro o gastos inesperados que rompen cualquier planificación. Muchas personas recurren entonces a créditos rápidos o vías de financiación que parecen una salida, pero que terminan atrapándolas en una espiral de deuda muy difícil de romper”, señala Samuel Díaz, abogado de Andalucía Sin Deuda.

Para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad es necesario cumplir una serie de condiciones. Por ejemplo, el solicitante debe demostrar que su situación de insolvencia ha sido fruto de una serie de circunstancias que no ha provocado de manera intencionada, es decir, haber actuado de buena fe. Antes de solicitar la exoneración de deudas ante un juez, se debe intentar llegar a un acuerdo extrajudicial con los acreedores. Si no se alcanza un acuerdo o los acreedores no están dispuestos a negociar, se puede proceder con el concurso de persona física y solicitar la cancelación mediante la Ley de Segunda Oportunidad.

“Una parte clave para superar una crisis económica es aprender a planificar el futuro. Tener objetivos claros ayuda a tomar decisiones con perspectiva y evitar soluciones que solo aportan un alivio temporal”, explican desde Andalucía Sin Deuda. Con más de 68 millones de euros en deudas canceladas en toda España, Sin Deuda Group acompaña a cada persona desde el primer análisis hasta la resolución del proceso, ofreciendo el asesoramiento necesario para convertir una situación límite en una nueva oportunidad.

“Es fundamental comprender que este mecanismo legal no solo elimina las deudas, sino que también permite a las personas recuperar su confianza y empezar de nuevo, tanto en el ámbito financiero como personal”, explica el abogado de Andalucía Sin Deuda, Samuel Díaz.

www.sindeudagroup.com