Clínicas Beiman y Mizitame presentan una nueva crema de masaje para reducir el dolor basada en tecnología fotónica

Clínicas Beiman, referente nacional en salud integral para el deportista, y Mizitame, firma especializada en soluciones de bienestar basadas en tecnologías avanzadas, han anunciado el lanzamiento de una nueva línea de cremas de masaje que proporcionan una disminución notable del dolor durante y después del trabajo terapéutico en numerosas lesiones. Las dos primeras cremas presentadas son Beiman SPORT, de uso general, y Beiman PIE, específica para afecciones del pie.

El objetivo compartido por Beiman y Mizitame ha sido desarrollar un producto profesional que realmente funcione, capaz de acompañar el tratamiento manual de los fisioterapeutas y aportar beneficios contrastados tanto en consulta como en su uso regular por parte de particulares.

Nuevas cremas de masajes Beiman Sport y Beiman Pie

Las cremas, fruto de esta alianza, ya han sido testadas en la práctica diaria por fisioterapeutas, médicos del deporte, readaptadores y podólogos de la red de Clínicas Beiman, que coinciden en un punto esencial: los resultados han superado sus propias expectativas. Los profesionales destacan una reducción notable del dolor durante y después del tratamiento, así como una mejor respuesta del tejido, siempre que la indicación de tratamiento sea adecuada.

Para Mizitame, este lanzamiento supone la aplicación clínica de una tecnología desarrollada durante más de una década. Sus productos, basados en la activación fotónica de sus componentes, actúan sobre la comunicación intercelular y el colágeno de los diferentes tejidos induciendo relajación neuromuscular, reduciendo el estrés local y ayudando a restablecer el equilibrio celular dañado por toxinas, procesos inflamatorios y estrés mecánico.

La colaboración entre Clínicas Beiman y Mizitame se materializa inicialmente en dos fórmulas. Beiman Pie acompaña el tratamiento de la fascitis plantar y otras patologías y lesiones del pie. Beiman Sport está diseñada para el masaje en afecciones musculoesqueléticas habituales en deportistas y pacientes con tensiones musculares.

Aunque están concebidas para uso profesional, las cremas también pueden ser utilizadas por cualquier persona, pues no precisan de prescripción médica, no contienen alérgenos o irritantes y están elaboradas a partir de ingredientes naturales. Profesionales como médicos del deporte, traumatólogos, fisioterapeutas y podólogos pueden integrarlas en su práctica diaria, aunque cualquier persona con dolor relacionado con procesos osteoarticulares o musculares, puede aplicarlas para mejorar su bienestar.

Evento de presentación

El nuevo producto fue presentado esta semana en Sevilla, en un encuentro al que acudieron representantes del sector médico andaluz. El director general de Clínicas Beiman, Benjamín Ruiz, destacó su principal cualidad: “Funciona. La hemos probado con nuestros pacientes y los resultados son impresionantes”. Por su parte, el director general de Mizitame, Pablo Peyuca, subrayó que se trata de un producto pionero que ha generado una gran expectación y evaluaciones muy positivas, tanto por parte de los profesionales que ya lo están utilizando como, “lo que es incluso más importante, por sus pacientes”.

Con este lanzamiento, Clínicas Beiman refuerza su compromiso con la innovación aplicada a la salud y al rendimiento y bienestar deportivo, y Mizitame consolida una década de investigación en tecnología fotónica con una fórmula que abre nuevas posibilidades en el ámbito del bienestar y la respuesta funcional de los tejidos.