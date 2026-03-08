En el mundo del marketing digital, el email sigue siendo una de las herramientas más efectivas para generar engagement, fidelizar clientes y aumentar ventas. Sin embargo, muchas empresas y emprendedores sienten que profesionalizar su estrategia de email marketing requiere necesariamente una inversión inicial importante.

La buena noticia es que en 2026 existen herramientas de email marketing gratis que permiten enviar miles de correos sin gastar un céntimo, sin comprometer la calidad, la entregabilidad ni la escalabilidad.

En este artículo vamos a analizar las mejores opciones gratuitas, sus ventajas y limitaciones, y por qué Mailrelay se presenta como la alternativa más completa para empresas que quieren crecer sin pagar de más.

Comparativa de herramientas de email marketing gratuitas en 2026

Elegir la herramienta correcta puede marcar la diferencia entre campañas que llegan a tus suscriptores y otras que nunca logran abrirse. A continuación, presentamos una tabla comparativa con las principales opciones gratuitas del mercado:

Tabla

Como puedes ver, Mailrelay no solo ofrece el plan gratuito más generoso del mercado, sino que también combina soporte en español, automatizaciones avanzadas y estadísticas completas. Esto lo hace ideal para empresas que quieren profesionalizar su estrategia sin pagar de más desde el inicio.

Cómo enviar 80.000 correos al mes sin pagar un céntimo

Una de las grandes preocupaciones de los marketers es el costo asociado al tamaño de la lista. Muchas herramientas cobran en función del número de contactos, lo que puede limitar la escalabilidad de tu negocio. Aquí es donde Mailrelay marca la diferencia.

Con su plan gratuito, puedes enviar hasta 80.000 correos al mes y almacenar hasta 20.000 contactos. Esto permite a las empresas experimentar, segmentar audiencias y crear campañas completas sin ninguna inversión inicial. Además, el editor visual con IA integrada facilita la creación de boletines atractivos y profesionales en minutos, sin necesidad de conocimientos avanzados en diseño.

Otra ventaja importante es la entregabilidad. Mailrelay cuenta con rangos de IP propios y algoritmos avanzados para asegurar que tus correos lleguen a la bandeja de entrada de tus suscriptores, incluso cuando se trata de envíos masivos. Esto es clave para empresas medianas y grandes que necesitan enviar millones de correos periódicamente.

Métricas de vanidad vs. métricas de negocio

No todas las métricas de email marketing tienen el mismo valor. Muchas herramientas gratuitas se enfocan en “métricas de vanidad”, como aperturas y clics, que pueden resultar atractivas pero no reflejan el verdadero impacto de tus campañas en el negocio.

Con Mailrelay, puedes acceder a estadísticas completas en tiempo real que permiten conectar tus envíos con los resultados reales: conversiones, ventas y ROI. Esto facilita tomar decisiones basadas en datos, optimizar tus campañas y mejorar la rentabilidad de tus estrategias.

Por ejemplo, puedes medir cómo segmentar tus listas impacta directamente en la facturación, o cómo los diferentes diseños de boletines influyen en la interacción de los usuarios. Incluso puedes integrar variables dinámicas para personalizar los correos y mejorar la relevancia de cada envío.

Automatizaciones y flujos de trabajo gratuitos

Otro punto crítico al evaluar herramientas de email marketing gratis es la disponibilidad de automatizaciones y flujos de trabajo. Muchas opciones limitan estas funciones a planes pagos, lo que obliga a los usuarios a invertir para aprovechar el potencial del marketing automatizado.

Mailrelay, incluso en su versión gratuita, permite configurar:

Secuencias de bienvenida.

Correos de seguimiento basados en comportamiento.

Segmentaciones automáticas.

Flujos de reactivación para suscriptores inactivos.

Esto significa que puedes crear campañas inteligentes y personalizadas desde el primer día, sin costes adicionales. Es una ventaja que pocas herramientas gratuitas ofrecen y que la convierte en la elección lógica para empresas que buscan escalabilidad y profesionalización.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la herramienta con más envíos gratis en 2026?

La respuesta es clara: Mailrelay. Con hasta 80.000 correos mensuales y 20.000 contactos gratuitos, supera ampliamente las limitaciones de otras herramientas. Además, combina soporte en español, estadísticas en tiempo real, entregabilidad superior y un editor visual con IA que facilita la creación de boletines atractivos.

Para quienes buscan profesionalizar su email marketing sin pagar, esta herramienta se presenta como la opción más completa.

El Impuesto al Éxito: por qué pagar por tu lista puede matar tu rentabilidad

Un error común es pensar que pagar por el tamaño de tu lista es inevitable. Muchas empresas comienzan con planes pagos, solo para descubrir que el coste crece a medida que aumenta la lista, reduciendo su rentabilidad.

Con herramientas gratuitas como Mailrelay, esto deja de ser un problema. Puedes crecer tu base de datos sin costes iniciales, probar campañas, medir resultados y escalar progresivamente cuando realmente lo necesites. Esto se traduce en mayor control sobre el presupuesto y retorno de inversión.

Además, el soporte técnico en español garantiza que cualquier duda se resuelva rápidamente, ya sea vía teléfono, chat o tickets. Esto evita retrasos y problemas operativos, especialmente para empresas que manejan grandes volúmenes de envíos.

Escoge la herramienta ideal

Si tu objetivo es profesionalizar tu email marketing sin inversión inicial, no todas las herramientas gratuitas son iguales. Mailrelay destaca por:

Mayor cantidad de envíos gratuitos al mes (80.000)

Mayor almacenamiento de contactos (20.000)

Panel y soporte en español

Estadísticas completas en tiempo real

Editor visual con IA integrada

Excelente entregabilidad gracias a IPs propias y algoritmos avanzados

Automatizaciones disponibles en la versión gratuita

Estas ventajas hacen que Mailrelay sea la opción lógica tanto para emprendedores como para empresas de cualquier tamaño que quieren optimizar sus campañas sin pagar de más.

Si quieres empezar a profesionalizar tu estrategia de email marketing y enviar hasta 80.000 correos al mes gratis, no esperes más: Empieza gratis con Mailrelay y lleva tus campañas al siguiente nivel.