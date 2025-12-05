Covap reduce más de un 18% la huella de carbono en cada litro de la leche de vaca que produce

COVAP, Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches, consolida su estrategia de sostenibilidad al anunciar una reducción de más del 18 % de la huella de carbono en el ciclo de vida de su leche de vaca.

“En COVAP medimos no solo para saber dónde estamos, sino para mejorar. Esta reducción no es únicamente una cifra: es una evidencia del compromiso real de nuestros ganaderos y de nuestros equipos técnicos por construir ganaderías e industrias más eficientes, resilientes y respetuosas con el medio ambiente”, señala M.ª Dolores López, directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de COVAP.

Infografía Huella de Carbono.

Metodología y colaboración técnica

La Cooperativa ha desarrollado este proyecto en colaboración con la multinacional americana Alltech dentro de su visión global Planet of Plenty®. Para la medición y análisis de los datos y para establecer las pautas de mitigación, se ha utilizado la herramienta Alltech ECO2, certificada por Carbon Trust.

El proyecto, iniciado en 2020, se basa en un modelo de evaluación anual y exhaustivo. La Cooperativa ha evaluado un total de 230 ganaderías de vacuno de leche, que representan cerca del 80 % de los litros que procesa COVAP al año.

COVAP lidera en España la medición y mitigación ambiental de productos

Gracias al trabajo conjunto de los socios ganaderos, los técnicos de la Cooperativa y el departamento de sostenibilidad de Alltech, los datos de medición de 2024 han sido verificados favorablemente por AENOR.

Además, COVAP ha contemplado desde la fase inicial del proyecto, junto a los productos lácteos, la medición y la mitigación del impacto ambiental del ciclo de vida de sus productos cárnicos (ternera y ovino), posicionándose como la primera industria en España, certificada por AENOR, por abordar y verificar un proyecto integral de estas características en el sector.

Mitigación y logros en ganadería e industria

Las evaluaciones iniciales en el ciclo de vida de la leche de vaca, identificaron que la alimentación, las emisiones entéricas y la gestión de purines eran las principales fuentes de emisiones, representando más del 90% del total. Por ello, el mayor impacto en la reducción de la huella proviene del trabajo realizado en las ganaderías.

Ante esta evidencia, se han llevado a cabo medidas en nutrición avanzada, en reducción de las emisiones entéricas y en acompañamiento técnico al ganadero, para asesorarlos en tema de manejo, de eficiencia energética y en el uso de energías renovables en las ganaderías con el foco puesto en el bienestar animal.

Javier Olmo, ganadero de vacuno de leche de COVAP.

En la fase industrial se han llevado a cabo acciones como el nuevo modelo energético de la Cooperativa, en su apuesta por las energías renovables, o el cambio de tratamientos térmicos, consiguiendo la reducción de consumos energéticos y de agua.

COVAP, gran cooperativa española, suma 2.000 socios y factura mil millones

Estas medidas han tenido un impacto directo y positivo logrando una reducción de más del 18 % en la huella de carbono de cada litro de leche de vaca. Esta reducción equivale a retirar cerca de 56.000 coches de combustible fósil de las carreteras españolas en un año.

Próximos pasos hacia una máxima sostenibilidad

COVAP continuará desarrollando medidas de mitigación personalizadas para la totalidad de sus ganaderías e industrias, con el objetivo de reducir la huella de carbono del conjunto de sus productos.

La información obtenida se incorporará a la aplicación Covapps, de modo que los socios ganaderos podrán consultar de forma sencilla el impacto ambiental de sus ganaderías y compararlo con el conjunto de la Cooperativa. Este indicador se integrará como una herramienta clave para apoyar la gestión diaria e identificar futuras oportunidades de mejora.