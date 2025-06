La crema todo en uno que reduce arrugas y protege del sol en un solo paso

Son muchos los que creen que el sol tiene muchas propiedades beneficiosas para la salud, como: la producción de vitamina D o la mejora del estado de ánimo, y son ciertas, pero el sol también es el causante de diferentes enfermedades y daños en la piel. El 80% del envejecimiento de la piel lo causa principalmente la radiación solar; por ello, en lugares como en Sevilla, es indispensable que utilicemos un protector solar que nos ayude a evitar todos esos daños. Para ello existen productos como Day Defense, de la firma española Sibari Republic, que nos lo ponen muy fácil ya que con un solo producto podemos conseguir una protección efectiva y un tratamiento anti-edad. Además, ahora y solo hasta el 5 de junio se podrá conseguir por solo 49€ cuando su precio habitual es de 70€ realizando la compra a través de la tienda online.

¿Dos acciones con un solo producto y en una única aplicación? Así es. Sibari Republic lanzó este revolucionario producto para facilitar la rutina de todos aquellos españoles a los que les da pereza aplicarse protector solar antes de salir de casa. Esta loción facial exclusiva combina diferentes filtros solares con activos anti-edad para ofrecernos, por un lado, una protección de amplio espectro, y por otro, un efecto anti-edad que restaura y repara los daños provocados por el sol como: las arrugas y la pérdida de firmeza. “Quisimos crear un protector solar que fuera súper sencillo de aplicar y que no tuviera que añadir un paso más en nuestra rutina. Por ello, creamos este producto dos en uno que nos aporta todo lo bueno de un solar y que tiene el plus de funcionar como crema antiedad. Así, no nos saltamos ningún paso en nuestra rutina y conseguimos prevenir, proteger y corregir los daños provocados por el sol”, explica la directora de la firma Sibari Republic.

No todos los productos del mercado ofrecen una protección de amplio espectro. Muchos, solo tienen en consideración la radiación UVB (Ultravioleta B), la causante de las quemaduras cutáneas. A pesar de ello, existen otros tres tipos de radiaciones con graves consecuencias como: el cáncer de piel, el envejecimiento prematuro, las arrugas o las manchas. Por ello, es necesario que siempre que adquiramos un protector tengamos en cuenta que los símbolos UVA, HEV e IR también están presentes en el envase. Day Defense, el producto de Sibari Republic, no solo nos ofrece protección frente a los cuatro tipos de rayos, sino que tiene ese plus de tratamiento anti-edad, que nos ayudará a reducir arrugas y recuperar la elasticidad y firmeza perdidas. Lo mejor de todo es que podemos conseguir todo ello por menos de 50€ (PVP 70€). Podéis encontrarlo a este precio únicamente hasta el 5 de junio en su web.

Como veis Sibari Republic ha creado un producto que es mucho más que un simple solar y además, han pensado en todos los públicos. Este producto de doble acción es tan ligero que se absorbe nada más toca la piel y es apto hasta para las pieles sensibles, por lo que está aprobada hasta por las personas más exigentes. Además, y por si todo lo anterior nos pareciera poco, este producto también funciona como hidratante aportando jugosidad y brillo al rostro, por lo que no haría falta nada más para poder salir a la calle.

La verdad, que con productos como este los científicos de Sibari Republic demuestran cada día el expertise y talento que tienen para crear soluciones efectivas que facilitan la vida de muchísimos españoles. Además del solar antiedad la firma cuenta con una línea completa para del cuidado de la piel en verano: por un lado, Soliscaps, un complemento alimenticio con Vitaminas C y E que contribuyen a la protección de las células frente al daño oxidativo y por otro, Cellular Rescue, una loción que corrige los daños provocados por la exposición solar como: las arrugas, las quemaduras y las manchas.

No dejéis pasar la oportunidad de probar estos innovadores productos creados por científicos españoles y comprarlos ahora que nos ofrecen la un 30% de descuento en la línea y descubrir todos los packs. Podéis encontrar este y mucho otros productos en su web sibarirepublic.com con descuento aplicando el cupón: SEVILLA30 antes de terminar vuestra compra, solo hasta el 5 de junio o fin de existencia.